Đẩy nhanh hoàn thuế, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) chia sẻ giải pháp đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và quản lý rủi ro đến từng giao dịch, từng phần số tiền đề nghị hoàn tại họp báo Bộ Tài chính chiều 6/10.

Chia sẻ tại Họp báo Bộ Tài chính diễn ra chiều 6/10. ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, cách làm trên của ngành Thuế vừa đẩy nhanh hoàn thuế; đồng thời khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả phòng, chống gian lận và bảo đảm an toàn ngân sách Nhà nước (NSNN).

Đến nay, 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử; 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước trên hệ thống và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Cơ quan Thuế đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026; trong đó, hoàn thuế xuất khẩu đạt 125.018 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số tiền hoàn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người nộp thuế (NNT), hiện vẫn còn tình trạng chậm, muộn tại một số địa phương trong việc kiểm tra xác minh đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp xuất khẩu.

Để bảo đảm hoàn đúng hạn, đúng đối tượng; kiểm soát đúng rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới công tác hoàn thuế, tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp với mục tiêu rút ngắn thực chất thời gian hoàn thuế, kịp thời khơi thông dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ gian lận và bảo đảm an toàn tiền hoàn thuế của NSNN.

“Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đổi mới hoàn thuế GTGT theo hướng đẩy nhanh thời gian giải quyết đối với NNT tuân thủ tốt; đồng thời kiểm soát chặt phần có rủi ro trên cơ sở dữ liệu, tiến tới tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn”, ông Lê Long cho biết.

Theo đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung, nghiêm túc tổ chức tiển khai thực hiện kiểm soát tiến độ giải quyết hoàn thuế GTGT với mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT được tiếp nhận bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trừ hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế; đơn giản hóa hồ sơ, loại bỏ thông tin, chứng từ trùng lặp và không yêu cầu NNT cung cấp lại thông tin cơ quan Nhà nước đã có. Đặc biệt, phân nhóm NNT theo mức độ tuân thủ, rủi ro để áp dụng quy trình phù hợp, ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết đối với NNT tuân thủ tốt, kết hợp kiểm tra sau hoàn theo quản lý rủi ro.

“Đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và quản lý rủi ro đến từng giao dịch, từng phần số tiền đề nghị hoàn; tăng cường kết nối, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử, kê khai thuế, hải quan, thanh toán và các nguồn dữ liệu liên quan; trên cơ sở đó tự động xác định số tiền đủ điều kiện để hoàn ngay, số tiền cần giải trình, xác minh và số tiền có rủi ro cần kiểm tra, không để rủi ro của một phần giao dịch làm kéo dài việc hoàn đối với toàn bộ số tiền đã đủ điều kiện", Phó Cục trưởng Cục Thuế chia sẻ.

Ngành Thuế sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí rủi ro, thí điểm tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn trong tháng 12/2026, làm cơ sở triển khai chính thức từ năm 2027. Nhóm giải pháp tiếp là nâng cao hiệu quả kiểm soát gian lận gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Theo đó, Cục Thuế chuyển mạnh từ kiểm tra riêng lẻ từng hồ sơ, doanh nghiệp sang phân tích chuỗi giao dịch, chuỗi hóa đơn và dòng tiền; tập trung kiểm tra đúng doanh nghiệp, giao dịch và mắt xích có dấu hiệu rủi ro; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Thuế với hải quan, ngân hàng, công an và các cơ quan liên quan; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn, hồ sơ tồn đọng và mức độ tự động hóa.

Đại diện Cục thuế nhấn mạnh, thông qua các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT theo hướng từng bước hình thành phương thức quản lý thuế theo nguyên tắc “hỗ trợ để tuân thủ - quản lý theo rủi ro - phục vụ theo nhu cầu”, lấy thời gian, chi phí thực tế và mức độ thuận lợi của người dân, daonh nghiệp làm thước đo kết quả cải cách, qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.