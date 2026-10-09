Đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID

Theo Nghị quyết số 221/NQ-CP ngày 9/8/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế được giao xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID và kết nối dữ liệu y tế từ cấp xã đến cấp tỉnh, hoàn thành trong tháng 10/2026. Đồng thời, phối hợp các địa phương củng cố mô hình trạm y tế cấp xã, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và thuốc thiết yếu, bảo đảm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Tại Đà Nẵng, tính đến tháng 9/2026, tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe và tạo lập dữ liệu đạt hơn 66 đến 69% dân số (với hơn 2 triệu lượt người được khám, sàng lọc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống y tế số). Thành phố đang triển khai chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ, trong đó kết quả khám được tổng hợp, kết nối và cập nhật lên Cổng Dữ liệu sức khỏe, từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

Theo kế hoạch, giai đoạn từ ngày 1/10 đến 15/11/2026, thành phố tập trung nguồn lực cho những địa phương, nhóm đối tượng có tỷ lệ khám sức khỏe thấp; tổ chức thêm điểm khám, khám lưu động hoặc khám ngoài giờ khi cần thiết.

Việc hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm tạo điều kiện để người dân theo dõi thông tin sức khỏe liên tục, giảm giấy tờ khi khám chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ cơ sở y tế khai thác dữ liệu phục vụ chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, liên thông hiệu quả và bảo mật thông tin cá nhân.