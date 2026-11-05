Đẩy nhanh hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cao điểm hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Công văn số 6129/UBND-KGVX ngày 03/11/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ cao điểm hoàn thành công tác khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn Thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, UBND Thành phố yêu cầu Sở Y tế là cơ quan đầu mối chỉ đạo nâng cao năng lực tổ chức khám của các cơ sở y tế, tư vấn, phát hiện sớm, quản lý yếu tố nguy cơ, bệnh mạn tính; quản lý sức khỏe sau khám, bảo đảm việc khám gắn với chăm sóc và quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Xác định rõ số người chưa khám, đã khám sức khỏe định kỳ theo từng nhóm đối tượng

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện tại từng xã, phường, xác định rõ số người đã được khám, chưa được khám theo từng nhóm đối tượng; thường xuyên theo dõi, bám sát, kịp thời điều phối, phân công các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ địa phương, bảo đảm phù hợp với nhu cầu, năng lực, tiến độ thực hiện; tập trung hỗ trợ các địa bàn có tỷ lệ khám thấp, thiếu nhân lực, trang thiết bị.

Lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử; tích hợp trên Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố

Chỉ đạo các đơn vị khám sức khỏe thực hiện việc lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và kết nối, tích hợp, hiển thị dữ liệu trên Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố và Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo quy định, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Công an Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong kết nối, liên thông, đối soát dữ liệu bảo hiểm y tế, dữ liệu khám sức khỏe với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử; phục vụ tích hợp, hiển thị trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; đối soát theo mã định danh cá nhân để xác định chính xác người đã được khám, hạn chế thống kê trùng; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và việc khai thác, sử dụng dữ liệu đúng quy định.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các đơn vị cố tình không thực hiện tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định.

Tham mưu đưa kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ; khám sàng lọc miễn phí cho người dân vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở, ngành

Tham mưu đưa kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân vào nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành Thành phố và UBND các xã, phường theo chỉ đạo tại Văn bản số 4216/UBND-KGVX ngày 15/8/2026 của UBND Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường rà soát số học sinh chưa được khám sức khỏe trong năm 2026; đôn đốc các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám bổ sung; cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên chủ động tham gia khám sức khỏe theo kế hoạch; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách tại cơ sở.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia khám sức khỏe; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động, yêu cầu cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

Thành đoàn Hà Nội phối hợp với UBND các xã, phường huy động đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, tiếp cận các điểm khám sức khỏe; hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật trong quá trình tổ chức khám.

UBND các phường, xã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân, trọng tâm là nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 5 theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND Thành phố; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong tháng 11/2026.

Khẩn trương rà soát, cập nhật danh sách người dân chưa được khám sức khỏe; phân loại, xác định nguyên nhân chưa tham gia khám sức khỏe; vận động, tuyên truyền, đi từng nhà, rà từng đối tượng, bảo đảm không bỏ sót, không để người có nhu cầu nhưng không được khám.

Chủ động phối hợp với các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Sở Y tế phân công hỗ trợ và các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe; tổ chức các điểm khám lưu động, ngoài giờ hành chính, vào các ngày nghỉ và các khung giờ phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân tham gia khám; kịp thời đề xuất bổ sung nguồn lực, hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Phối hợp, lồng ghép việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí với các chương trình khám sức khỏe học sinh, sinh viên, người lao động, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác theo quy định. Rà soát, kế thừa kết quả khám sức khỏe phù hợp với hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; đối soát, thống kê chính xác số người đã được khám, bảo đảm không trùng lặp đối tượng, kết quả và kinh phí thực hiện.

Đôn đốc cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử; tổ chức tư vấn, theo dõi, quản lý sức khỏe, chuyển người có dấu hiệu bệnh lý đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp./.