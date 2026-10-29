Đẩy nhanh hồ sơ, hoàn thiện dữ liệu, xác minh danh tính liệt sĩ

Đây là 3 bộ hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau quy tập sau nỗ lực khảo sát, đào tìm tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bằng (ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau).

Lực lượng chức năng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực quy tập. Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Theo thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), 3 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau khi đào tìm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ) đã bỏ trống. Khu vực này có diện tích khoảng 1.000 m². Qua khảo sát và lời kể của các nhân chứng, nơi đây từng là nghĩa trang tạm Tân Bằng có khoảng 50-60 mộ liệt sĩ. Vào khoảng năm 1985, địa phương đã tổ chức quy tập hơn 30 mộ. Do khu vực này từng bị địch chiếm đóng, san bằng nên công tác cất bốc gặp nhiều khó khăn và có khả năng còn sót mộ.

Vào năm 2004 (trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã), lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 hài cốt được thân nhân tiếp nhận, 6 hài cốt được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng. Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Qua các năm, lực lượng chức năng nhiều lần tìm kiếm tại các vị trí nghi ngờ nhưng không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Được biết, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 13, 14 và 15 được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cất bốc thành công trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, lực lượng làm nhiệm vụ đang tiếp tục mở rộng vị trí tìm kiếm tại các khu vực xung quanh, nhằm không bỏ sót trường hợp có hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau), từ ngày 17/6 - 29/9/2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, các lực lượng đã hoàn thành khai quật 3.458 mộ liệt sĩ, thu nhận 2.559 mẫu hài cốt; trong đó tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN đạt 74%. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã tiến hành bàn giao 2.570 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để phục vụ công tác giám định ADN bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một phần nhiệm vụ tri ân được hoàn thành. Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Cùng với công tác khai quật, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức 2 đợt thu nhận 2.631 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Các cấp, ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền 205 cuộc với hơn 10.500 lượt người tham gia; đồng thời mở các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nhằm lan tỏa kết quả chiến dịch, kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với mục tiêu hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương cần tập trung rà soát các nguồn thông tin; tăng cường phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm, quy tập với Hội Cựu chiến binh, người cao tuổi và chính quyền cơ sở để xác minh, đối chiếu thông tin, khoanh vùng địa bàn có khả năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, không bỏ sót trường hợp; đẩy nhanh rà soát hồ sơ, hoàn thiện dữ liệu và xác minh danh tính liệt sĩ.