Đẩy nhanh gieo trồng cây vụ Đông giá trị kinh tế cao

Nông dân phường Nhân Hòa tất bật vào vụ trồng khoai tây.

Trên những cánh đồng chuyên canh khoai tây, cà rốt của thành phố Bắc Ninh, nông dân đang tất bật xuống giống, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bảo đảm khung thời vụ. Từ khâu chọn giống, làm đất đến giữ ẩm, chăm sóc, mỗi công đoạn đều được chú trọng, tạo tiền đề cho vụ Đông đạt năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

Tranh thủ thời tiết, khẩn trương xuống giống

Trên khắp cánh đồng ở phường Nhân Hòa, ngay sau khi thu hoạch lúa, nông dân khẩn trương làm đất, lên luống, xuống giống các loại rau màu, không để đất bỏ trống. Người tranh thủ vun luống, người chuẩn bị giống, đặt từng củ khoai tây xuống đất, ai nấy đều mong một vụ sản xuất thuận lợi, cây trồng sinh trưởng tốt, mang lại năng suất và thu nhập cao.

Không khí lao động khẩn trương trên đồng ruộng cho thấy sự chủ động của nông dân trong việc tận dụng quỹ đất, bố trí cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết và thị trường tiêu thụ. Vừa kiểm tra những hàng khoai tây mới trồng, bà Nguyễn Thị Chiển, Tổ dân phố Ngọc Liễn, phường Nhân Hòa cho biết, với cây khoai tây, khâu chọn giống và giữ ẩm có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sinh trưởng, phát triển.

Thời tiết năm nay có nhiều ngày nắng, đất nhanh khô, đòi hỏi người trồng phải cẩn trọng hơn trong từng công đoạn, từ lựa chọn củ giống đến tưới nước sau khi trồng, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cây bén rễ, lên mầm.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trồng khoai, bà Nguyễn Thị Chiển cho hay năm nay thời tiết nắng nóng hơn nên để khoai sinh trưởng và phát triển tốt, bên cạnh chọn củ giống kỹ hơn, đặc biệt chú ý sau khi trồng phải tưới giữ ẩm đất để cây phát triển tốt.

Bên cạnh ruộng khoai nhà bà Chiển, gia đình ông Nguyễn Đức Khiên ở tổ dân phố Đồng Chuế, phường Nhân Hòa sau khi thu hoạch xong lúa mùa cũng tất bật xuống đồng trồng khoai tây. Vụ Đông năm nay, gia đình ông trồng khoảng 1,5 ha.

Theo ông Khiên, mặc dù trồng khoai chỉ hơn 3 tháng nhưng đây lại là vụ cho thu nhập cao của người dân nơi đây. Mỗi sào khoai tây (360 m²) thường cho năng suất từ 8 - 9 tạ, nếu bán tại ruộng được khoảng 12 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 3 - 4 triệu đồng, gấp nhiều lần trồng lúa.

Nông dân phường Nhân Hòa tất bật vào vụ trồng khoai tây.

Vụ Đông năm nay, phường Nhân Hòa dự kiến gieo trồng 427 ha rau màu các loại, trong đó, khoai tây được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích 375 ha, chiếm 87,8% cơ cấu; còn lại là cây khoai lang, ngô, hoa, rau xanh các loại. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Hòa, để bảo đảm sản xuất vụ Đông đạt hiệu quả cao, UBND phường chỉ đạo bà con tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa nhằm giải phóng đất sớm. Đồng thời, áp dụng biện pháp làm đất như rạch rãnh, làm bầu, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và kịp thời vụ. Sử dụng các giống ngắn ngày, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi và sâu bệnh. Phường cũng khuyến khích tích tụ ruộng đất hoặc liên kết các hộ gia đình để tạo thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Không chỉ ở vùng chuyên canh khoai tây, tại các vùng trồng cà rốt thuộc xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh, nông dân cũng đang tranh thủ những ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng. Với loại cây trồng này, độ ẩm của đất có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bộ rễ và hình dáng củ, vì vậy người dân thường lựa chọn thời điểm đất đủ khô, tơi xốp để xuống giống.

Bà Vũ Thị Hồng, thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh cho biết thời tiết hanh khô tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng cà rốt. Nếu đất quá ướt, bộ rễ dễ phát triển không như mong muốn, ảnh hưởng đến chất lượng củ sau này. Do đó, tranh thủ điều kiện thời tiết phù hợp, gia đình bà chủ động thuê thêm nhân công để hoàn thành gieo trồng sớm, chuyển sang các công đoạn chăm sóc.

Từ những thửa ruộng khoai tây ở Nhân Hòa đến vùng cà rốt ở Trung Kênh, việc chủ động nắm bắt thời tiết, bố trí nhân lực và lựa chọn thời điểm xuống giống phù hợp đang giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tạo nền tảng cho cây trồng sinh trưởng thuận lợi trong những tháng tới.

Phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với liên kết tiêu thụ

Vụ Đông năm 2026-2027, thành phố Bắc Ninh phấn đấu gieo trồng 26.000 ha cây vụ Đông, tương đương với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tập trung mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp nhu cầu thị trường, chủ động thích ứng với diễn biến thời tiết.

Các cây trồng chủ lực được xác định gồm: ngô khoảng 4.400 ha; lạc 750 ha; khoai lang 1.700 ha; khoai tây 5.100 ha. Rau các loại phấn đấu sản xuất được 12.750 ha, sản lượng hơn 274 nghìn tấn; diện tích các cây trồng khác như dược liệu, hoa dự kiến khoảng 1.300 ha.

Tính đến ngày 15/10, toàn thành phố Bắc Ninh đã gieo trồng 11.440 ha cây vụ Đông, đạt 44% kế hoạch. Kết quả này cho thấy nỗ lực của các địa phương và người dân trong việc tổ chức sản xuất, tranh thủ điều kiện thời tiết để bảo đảm tiến độ gieo trồng.

Nông dân xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh trồng cà rốt.

Theo dự báo, thời tiết vụ Đông năm nay khả năng có nền nhiệt cao, mưa nhiều vào đầu vụ do ảnh hưởng của El Nino. Điều kiện này có thể tác động đến thời vụ gieo trồng, nhất là cây vụ Đông sớm, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của nhóm cây ưa lạnh. Vì vậy, ngành Nông nghiệp và Môi trường định hướng các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, tăng diện tích cây ưa ấm trong vụ sớm, duy trì ổn định nhóm cây ưa lạnh và cây trung tính.

Ông Dương Đức Hồng Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Bắc Ninh cho biết: Chi cục chỉ đạo cán bộ cơ sở hướng dẫn nông dân tận dụng tối đa quỹ đất sau khi thu hoạch lúa mùa để sản xuất cây vụ Đông, hướng trọng tâm vào loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, gắn với nhu cầu thị trường, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ để tăng giá trị sản xuất.

Bố trí cơ cấu diện tích nhóm cây trồng hợp lý nhằm đa dạng hóa sản phẩm và rải vụ thu hoạch. Đồng thời, mở rộng diện tích cây trồng thích ứng với thời tiết khô hạn, ưa ấm, nhất là trong vụ rau sớm, bảo đảm nguồn cung dồi dào. Khuyến khích áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật, sản xuất an toàn nhằm giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Vụ Đông không chỉ góp phần duy trì nhịp sản xuất nông nghiệp trong những tháng cuối năm mà còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Trong bối cảnh thời tiết có thể diễn biến khó lường, việc bám sát đồng ruộng, cập nhật tình hình sinh trưởng của cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật kịp thời có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là cơ sở để các địa phương chủ động điều chỉnh biện pháp chăm sóc theo điều kiện thực tế, hạn chế thiệt hại, nâng cao chất lượng nông sản.