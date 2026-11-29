Đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 12126/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN công nghệ mới.
Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup sớm hoàn thiện đồng bộ một hệ thống hoàn chỉnh tại từng cơ sở giám định, gồm: Phòng sạch đạt chuẩn, hệ thống trang thiết bị giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), phần mềm phân tích tin sinh học đến thiết bị, chip vi mảng (microarray chip) để phục vụ phân tích mẫu ADN thân nhân và đối khớp dữ liệu ADN với mẫu hài cốt liệt sĩ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/day-nhanh-giam-dinh-adn-xac-dinh-danh-tinh-liet-si-1066696