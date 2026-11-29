Hơn một thế kỷ qua, ngành lọc dầu thế giới vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp chưng cất ở nhiệt độ cao để phân tách các thành phần của dầu thô. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc và Mỹ đang mở ra hướng đi mới: sử dụng màng lọc để phân tách dầu ngay ở nhiệt độ phòng, qua đó giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ và chi phí sản xuất.