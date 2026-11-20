Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị cử tri
Chiều 20/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri nhiệm kỳ 2021-2026 và từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến ngày 30/9/2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cùng đại diện các sở, ngành, xã, phường dự buổi làm việc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-nhanh-giai-quyet-kien-nghi-cu-tri-246261120192027536.htm