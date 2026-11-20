Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 19/11 đến ngày 20/11 đã gây một số thiệt hại tại các địa phương của tỉnh Lào Cai; đe dọa an toàn nhà dân và gây gián đoạn giao thông ở nhiều vị trí xung yếu.