Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư các dự án giao thông

Sáng 30-10, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giải ngân vốn đầu tư các dự án giao thông do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Đến nay, công tác giải ngân vốn đầu tư tại các dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư đạt một số kết quả tích cực. Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng giá trị thực hiện đạt 3.374 tỷ đồng, tương ứng 93,21% giá trị hợp đồng. Dự án Đường từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 nối Khánh Hòa với Lâm Đồng và Ninh Thuận đã giải ngân 39,723 tỷ đồng, đạt 92,88% kế hoạch vốn; riêng phần xây lắp đạt 100%. Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1A - ĐT.652B có giá trị giải ngân 177,95 tỷ đồng, đạt 93,41%. Dự án Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2) đã giải ngân toàn bộ 118 tỷ đồng vốn được giao.

Bên cạnh đó, một số dự án đang gặp khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác GPMB và nguồn cung vật liệu. Đối với Dự án Đường liên vùng Diên Khánh, chiều dài mặt bằng đã bàn giao để thi công mới đạt 8,27km/14,48km. Dự án có nhu cầu đất đắp hơn 1,3 triệu m³ nhưng 2 mỏ dự kiến khai thác ban đầu đã hết trữ lượng.

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26B, một số diện tích đất nông nghiệp và đất ở tại các xã, phường: Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa và Đông Ninh Hòa chưa được bàn giao do chưa chi trả tiền bồi thường hoặc hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Dự án Đường Lê Duẩn tại Cam Ranh đang chờ thẩm định điều chỉnh hệ số giá đất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào việc hoàn thiện hồ sơ, giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Các đơn vị cũng đề xuất đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu khoáng sản (đất, đá) điều chuyển từ các dự án để kịp thời cung ứng cho công trường.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện phường Ninh Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc sát tiến độ thực hiện các dự án; phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thống kê, phân loại các dự án trọng điểm, xác định rõ những dự án đang triển khai ổn định và những dự án còn khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung nguồn lực để xử lý dứt điểm từng vướng mắc cụ thể. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh cùng các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án giao thông trọng điểm, ưu tiên bố trí vốn chi trả tiền bồi thường cho những hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý để sẵn sàng giải ngân ngay khi có khối lượng thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát từng dự án, chủ động phối hợp, điều phối lực lượng hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB các công trình trong năm 2026. Sở Tài chính và Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu phương án phân cấp, giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư đối với các dự án quy mô nhỏ, có tính chất kỹ thuật không quá phức tạp. Việc này nhằm giảm đầu mối quản lý cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng, đồng chí Lê Huyền yêu cầu trong tháng 12, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương cụ thể nhu cầu về chủng loại, khối lượng và vị trí cung ứng vật liệu cho các dự án trong năm tiếp theo. Trường hợp nguồn cung trong tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu, Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh chủ động đăng ký làm việc với các tỉnh lân cận để kết nối, bổ sung nguồn vật liệu, không để các dự án rơi vào thế bị động hoặc phải dừng thi công do thiếu vật liệu.