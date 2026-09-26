Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên

Nhiều hộ dân tại xã Thành Công đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và chủ động thu dọn hiện trường để bàn giao mặt bằng.

Dự án được định hướng xây dựng thành khu công nghiệp tập trung đa ngành, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ khi được bàn giao đất.

Với quy mô lớn, Dự án ảnh hưởng khoảng 1.750 hộ dân, trong đó khoảng 700 hộ phải di chuyển chỗ ở. Tại phường Phúc Thuận, khoảng 900 hộ bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 350 hộ phải thu hồi đất ở, tháo dỡ nhà; khoảng 450 ngôi mộ phải di chuyển. Đến nay, địa phương đã kê khai được hơn 151ha với trên 480 hộ; kiểm đếm 40 hộ có tài sản trên đất. Tổ công tác đang tiếp tục kê khai, kiểm đếm đất và tài sản trên đất; diện tích chưa kê khai còn hơn 100ha.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là phường Phúc Thuận chưa có khu tái định cư phục vụ Dự án. Việc đo bao, đo gộp và xác định hiện trạng một số thửa đất cũng còn khó khăn.

Bà Hà Thị Sáu, tổ dân phố Chằm, phường Phúc Thuận, cho biết gia đình hoàn toàn ủng hộ Dự án và sẵn sàng chấp hành việc di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, điều bà quan tâm là phải được bảo đảm điều kiện về nơi ở mới trước khi chuyển đi. Tương tự, bà Lý Thị Bảy, xóm Bìa, xã Thành Công, cho rằng đất tái định cư, nhà ở và tài sản trên đất phải được kiểm đếm, xác định đầy đủ.

Dự án Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 có quy mô 499,07ha, nằm trên địa bàn phường Phúc Thuận và xã Thành Công.

Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chính quyền các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền để người dân hiểu đúng, đầy đủ các quyền lợi. Ông Đặng Văn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố Chằm, cho biết người dân cơ bản đồng tình, ủng hộ Dự án. Tuy nhiên, một số hộ còn băn khoăn do chưa có khu tái định cư và chưa hiểu đầy đủ về đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ, tái định cư.

Tại xã Thành Công, công tác kê khai, kiểm đếm cũng đang được tích cực triển khai. Ông Dương Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công, cho biết chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND xã thực hiện kê khai, kiểm đếm trên diện tích 151,7ha trong tổng số 241,44ha thuộc địa bàn xã. Trong giai đoạn 1, UBND xã đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 19,5ha, tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Trong số hơn 200 hộ dân thuộc diện tích này, trên 80% đã nhận tiền bồi thường. Các hộ còn lại đang tiếp tục phối hợp nhận bồi thường, đồng thời kê khai, kiểm đếm phần diện tích còn lại. Theo ông Dương Văn Trường, khó khăn hiện nay là nguồn ngân sách chưa thể bảo đảm để thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư bố trí tái định cư. UBND xã Thành Công đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ nguồn ngân sách để thực hiện các dự án tái định cư.

Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, việc bảo đảm nơi ở mới và làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là những yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Khi các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, công tác kê khai, kiểm đếm, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sẽ có thêm điều kiện được đẩy nhanh, đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1.