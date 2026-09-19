Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án TBA 220kV Dung Quất 2 và đường dây đấu nối

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Ngãi. Về phía EVNNPT có ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), lãnh đạo các ban của EVNNPT.

Giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng tiến độ dự án

Dự án TBA 220kV Dung Quất 2 có công suất 500MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp công suất 250MVA, dự phòng vị trí lắp đặt máy biến áp thứ 2. Phần đường dây đấu nối là đường dây 2 mạch dài khoảng 2,7km từ TBA 220kV Dung Quất đến TBA 220kV Dung Quất 2. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành. Theo kế hoạch dự án hoàn thành trong nă m2026, tuy nhiên đến nay dự án còn rất nhiều vướng mắc mặt bằng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ tháng 2/2026 đến nay, CPMB đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Sơn, UBND xã Vạn Tường và các đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các thủ tục còn chậm, trong đó nhiều vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất chưa được giải quyết, khiến mục tiêu bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 601/TB-UBND ngày 17/6/2026 không thể thực hiện.

Cụ thể, phần trạm biến áp, đến nay, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường đã được triển khai đối với một phần diện tích. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn gặp khó khăn do chồng lấn hồ sơ đất đai và kiến nghị của các hộ dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tại một số diện tích đất do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quản lý, người dân đang canh tác, trồng cây và đề nghị được bồi thường, hỗ trợ.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên báo cáo tại buổi làm việc

Đối với phần đường dây 220kV đấu nối, công tác bồi thường cũng còn một số vướng mắc. Một số hộ dân chưa phối hợp kiểm đếm; nhiều hộ đề nghị áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất rừng sản xuất tương tự đất trồng cây lâu năm và đề nghị bồi thường đối với diện tích đất nằm trong hành lang tuyến như đất thu hồi vĩnh viễn. Phần hành lang tuyến hiện chưa triển khai kê khai, kiểm đếm.

Cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên cho biết: Công tác triển khai GPMB và tiến độ bàn giao mặt bằng rất chậm. Việc chậm GPMB ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và mục tiêu cung cấp điện kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Để đẩy nhanh tiến độ, EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp làm rõ tính pháp lý đất tại các khu vực chồng lấn, đồng thời hỗ trợ thẩm định hồ sơ đo đạc, giải thửa làm cơ sở lập phương án bồi thường. Đối với UBND xã Vạn Tường, EVNNPT đề nghị sớm xác nhận tổng diện tích đất nông nghiệp và điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của các hộ dân để Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Sơn có cơ sở lập, công khai và trình duyệt phương án bồi thường; đồng thời xác nhận nguồn gốc đất, ban hành thông báo thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại theo tiến độ đề ra.

EVNNPT cũng đề nghị địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và CPMB trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thành lập tổ công tác để vận động các hộ dân phối hợp thực hiện dự án.

Các sở, ngành, địa phương phải tăng tốc trong giải phóng mặt bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho Khu kinh tế Dung Quất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian qua sự phối hợp giữa các sở ngành và địa phương vẫn còn lúng túng chưa xuyên suốt trong quá trình giải quyết vướng mắc. Thời gian đến cần phải tích cực phối hợp giải quyết vướng mắc.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên đã đi kiểm tra thực địa dự án để nắm bắt những khó khăn vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và EVNNPT rà soát, làm rõ các hồ sơ liên quan đến đất đai, thu hồi đất, giao đất, thuê đất và công tác bồi thường tại khu vực dự án. Trên cơ sở đó, thống nhất hướng xử lý đối với các trường hợp đất chồng lấn, chưa xác định được nguồn gốc và chủ sử dụng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Vạn Tường rà soát vướng mắc trong tháng 9/2026 để kịp thời tham mưu xử lý.

UBND xã Vạn Tường phối hợp với các sở, ngành khẩn trương xác nhận nguồn gốc, diện tích đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp kiểm đếm, thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời xã phải thành lập Tổ công tác do lãnh đạo UBND làm Tổ trưởng để chỉ đạo xuyên suốt đối với khó khăn vướng mắc BTGPMB của dự án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Sơn phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan, đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ cung cấp cho UBND xã Vạn Tường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải phối hợp đồng bộ, chủ động tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm nhất có thể để EVNNPT và nhà thầu tổ chức thi công. Đồng thời, EVNNPT và CPMB tiếp tục bám sát địa phương, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để tỉnh chỉ đạo xử lý. Quan điểm của tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, trong tháng 10/2026 sẽ bàn giao từng phần diện tích đất. Trường hợp người dân không đồng thuận sẽ có biện pháp cương quyết để hoàn thành GPMB cho dự án trong nă m2026.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp với EVNNPT trong quá trình triển khai dự án, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào vận hành, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho Khu kinh tế Dung Quất và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.