Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Đường giao thông liên vùng Diên Khánh đoạn qua xã Diên Diền

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND xã Diên Điền, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường giao thông liên vùng Diên Khánh đoạn qua xã Diên Diền.

Theo văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa khẩn trương bố trí, tăng cường nhân sự, đồng thời chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường giao thông liên vùng Diên Khánh đoạn qua xã Diên Diền, đảm bảo đúng tiến độ UBND tỉnh yêu cầu. UBND xã Diên Diền phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh khẩn trương tiến hành công tác kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, áp giá bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và tiến hành chi trả cho các hộ dân ngay khi nhận đầy đủ hồ sơ từ chi nhánh phát triển quỹ đất. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công trường thi công đường giao thông liên vùng Diên Khánh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh chủ động phối hợp với UBND xã Diên Điền, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Diên Khánh trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm của người dân.

Dự án Đường giao thông liên vùng Diên Khánh sẽ đầu tư tuyến đường dài hơn 19km, vận tốc thiết kế 60km/giờ, qua địa phận phường Bắc Nha Trang và các xã: Diên Lạc, Diên Điền, Diên Thọ, Suối Hiệp. Trong đó, tổng chiều dài đầu tư mới là 15,65km; giữ nguyên không đầu tư đối với đoạn tuyến trùng với đường D6, dài khoảng 1,7km và đoạn tuyến thuộc Dự án Đường nối Diên Lộc - Diên Bình, dài khoảng 1,8km. Dự án có tổng vốn hơn 1.809 tỷ đồng, trong đó Dự án thành phần 1 (đầu tư xây dựng đường) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.316 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 thực hiện đền bù, hỗ trợ, tái định cư đoạn đi qua địa bàn phường Bắc Nha Trang có diện tích đất thu hồi khoảng 3,9ha, dự kiến ảnh hưởng 104 trường hợp, bố trí tái định cư 10 trường hợp; tổng kinh phí thực hiện khoảng 58,5 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn các xã Diên Điền, Diên Lạc, Suối Hiệp và Diên Thọ với diện tích đất thu hồi khoảng 59ha, dự kiến có 1.410 trường hợp bị ảnh hưởng, 103 trường hợp tái định cư, tổng kinh phí thực hiện gần 435 tỷ đồng.