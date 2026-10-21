Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường có dự án đi qua khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng để sớm đáp ứng yêu cầu thi công công trình.

Đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc cắm, bàn giao ranh giới, cọc mốc GPMB và hồ sơ kỹ thuật liên quan cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo từng đoạn tuyến, từng khu vực; ưu tiên các vị trí phục vụ thi công trước, không chờ hoàn thành toàn tuyến mới bàn giao. Đồng thời, cung cấp, thống nhất thông tin chính thức về phạm vi, quy mô, tiến độ dự án để phối hợp công bố thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn rà soát nhu cầu, quỹ đất và điều kiện bố trí tái định cư; thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Sở Tài chính chủ trì rà soát tổng nhu cầu kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB Dự án thành phần số 2; làm rõ cơ sở tính toán, nguyên nhân chênh lệch giữa kinh phí dự kiến gần 600 tỷ đồng và mức khoảng 430 tỷ đồng theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, từ đó, tham mưu phương án bảo đảm nguồn vốn thực hiện.

UBND các xã, phường Minh Khai, Canh Tân, Bạch Đằng, Tân Giang và Thục Phán được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, phối hợp tổ chức họp dân, phổ biến thông tin dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bố trí cán bộ phối hợp đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, rà soát nhu cầu tái định cư. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ chưa đồng thuận, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh tại cơ sở và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần số 2 và các thủ tục liên quan; xây dựng kế hoạch GPMB, xác định rõ khối lượng, thời hạn hoàn thành từng công việc, cơ quan phối hợp và mốc bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến. Công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên các khu vực đủ điều kiện để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Về tiến độ thực hiện, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh phải hoàn thành rà soát, xác định tiến độ bàn giao mốc GPMB theo từng đoạn tuyến, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành rà soát tiến độ, nhu cầu tái định cư và nhân lực thực hiện, gửi các cơ quan liên quan trước ngày 15/10/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2026.

Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến, đáp ứng yêu cầu thi công công trình.