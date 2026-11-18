Tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm mặt bằng nút giao, các vị trí đường gom trước ngày 20/11/2026. (Ảnh: LÊ QUỐC)

Theo đại diện Ban Quản lý dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, trên phạm vi 59,56 km đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đang huy động 1.280 nhân sự, 548 thiết bị, triển khai 71 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị sản lượng thực hiện đạt 6.966,85 tỷ đồng trong tổng số 8.544,04 tỷ đồng, tương đương 81,54% giá trị hợp đồng.

Ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng cho biết, thiếu vật liệu xây dựng là khó khăn lớn nhất hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu thi công, công trường cần tập kết trung bình khoảng 6.000 m³ đá các loại mỗi ngày, nhưng khối lượng thực tế được cung ứng chỉ đạt dưới 500 m³/ngày và không ổn định.

Dự án đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng hướng tới mục tiêu khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán 2027. (Ảnh: LÊ QUỐC)

Nguồn cát nghiền phục vụ sản xuất bê-tông cũng thiếu hụt, ảnh hưởng trực tiếp đến thi công cầu, đúc dầm và các hạng mục bê-tông xi-măng. Do nguồn cung không bảo đảm, các nhà thầu phải điều chỉnh nhân lực, thiết bị theo lượng vật liệu thực tế, gây khó khăn cho việc duy trì dây chuyền và tổ chức thi công đồng bộ.

Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu vật liệu tăng cao trong khi năng lực khai thác, sản xuất của các mỏ còn hạn chế. Một số mỏ đã hết trữ lượng hoặc đạt giới hạn công suất khai thác trong năm; một số khác đang thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép nên nguồn cung bị gián đoạn.

Để bảo đảm tiến độ, một số nhà thầu phải tìm mua đá tại các mỏ ở vị trí xa hơn so với phương án đã xác định trong hồ sơ tổ chức thi công và dự toán gói thầu. Điều này làm tăng cự ly vận chuyển, phát sinh chi phí và gây thêm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh khó khăn về vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số tồn tại. Toàn dự án còn 6 hộ chưa hoàn thành di dời nhà ở, trong đó một hộ đang di dời dở dang; 3 hộ chưa bàn giao đất và một vị trí đường vào của hộ dân chưa được giải quyết. Đối với hạ tầng kỹ thuật, còn 7 vị trí chưa di dời và một vị trí cột điện 0,4 kV đã di dời nhưng chưa bảo đảm chiều cao tĩnh không.

Đáng chú ý, mặt bằng tại 42 vị trí đường gom, đường ngang, nút giao IC04, trạm dừng nghỉ và một vị trí mở rộng ranh giới giải phóng mặt bằng phục vụ thi công hoàn thiện vẫn chưa được bàn giao đầy đủ.

Trước tình hình trên, doanh nghiệp dự án đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn phối hợp các địa phương, sở, ngành khẩn trương xử lý những tồn tại, hoàn thành giải phóng mặt bằng theo phạm vi hồ sơ nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật; di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật còn lại trong tháng 11/2026.

Riêng nút giao IC04, doanh nghiệp kiến nghị hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 20/11/2026; đồng thời sớm bàn giao mặt bằng trạm dừng nghỉ để tổ chức thi công. Đây cũng là điều kiện để điều phối khoảng 600.000 m³ đất, đá dư từ nút giao IC04 hiện chưa có bãi đổ thải.

Theo đại diện doanh nghiệp thi công, đối với nguồn vật liệu, doanh nghiệp đề nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ đá, cát; sớm hoàn thiện thủ tục sau khi giấy phép được gia hạn, điều chỉnh. Các mỏ cần ưu tiên cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc trọng điểm quốc gia, thực hiện bán đúng giá theo công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh.

Mới đây, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đi kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng đã chỉ đạo: Để bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2026 theo hợp đồng BOT và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án nghiêm túc kiểm điểm, nâng cao trách nhiệm, tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Đối với giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân các xã, phường, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phải xử lý dứt điểm từng trường hợp, khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại.

Việc tháo gỡ đồng bộ những vướng mắc về nguồn cung vật liệu và giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đối với khả năng duy trì thi công liên tục, hoàn thiện các hạng mục của dự án, hướng tới mục tiêu khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán 2027.