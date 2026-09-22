Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 3 dự án khu vực phía nam tỉnh

Chiều 22-9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn I, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn I có diện tích khoảng 378ha. Đến nay, tổng diện tích thuộc phạm vi bàn giao mặt bằng là 376,04ha, trong đó đã bàn giao 189,26ha, đạt 50,3%. Đối với phần diện tích 157,36ha, 78 trường hợp đã được kiểm kê, xác định nguồn gốc đất; 61 trường hợp đã được lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Đối với 218,68ha thuộc Cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná trước đây, 48 trường hợp đã được kiểm kê, xác định nguồn gốc đất; 21 trường hợp đã được lập và niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ; diện tích bàn giao đạt khoảng 69%. Dự án chưa hoàn thành mục tiêu lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo chương trình 90 ngày cao điểm GPMB các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh (chương trình 7878).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná có tổng diện tích thu hồi khoảng 21,77ha, ảnh hưởng 33 trường hợp. Đến nay, 33 trường hợp đã được kiểm kê, xác định nguồn gốc đất; trong đó 30 trường hợp đã được lập phương án bồi thường, hỗ trợ; diện tích bàn giao 3,91ha, đạt 18%, vượt mục tiêu chương trình 7878. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều hồ sơ đất đai có tính lịch sử, liên quan đến các quyết định thu hồi, bồi thường của Dự án Cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná trước đây cần tiếp tục rà soát, xử lý.

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 3 (tại xã Thuận Nam) có diện tích thu hồi 45ha, ảnh hưởng 30 trường hợp. Đến nay, 30 trường hợp đã được kiểm kê. Đối với việc xác định nguồn gốc đất, có 17 trường hợp đã hoàn thành, 13 trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ; chưa có trường hợp nào được lập phương án bồi thường.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm rõ một số nội dung vướng mắc.

Lãnh đạo xã Cà Ná báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung phân tích những khó khăn liên quan đến hồ sơ, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; dữ liệu đất đai qua nhiều thời kỳ; một số trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc xác định điều kiện sản xuất nông nghiệp và các điều kiện để bồi thường, hỗ trợ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xử lý cụ thể từng hồ sơ vướng mắc, không để những trường hợp phức tạp làm ảnh hưởng tiến độ chung. Đối với hồ sơ đã đủ điều kiện, phải khẩn trương hoàn tất thủ tục, chuyển ngay sang bước tiếp theo; những hồ sơ còn vướng phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan và thời hạn giải quyết. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các chi nhánh khu vực phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và chủ đầu tư tăng cường nhân lực, đẩy nhanh việc xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án.