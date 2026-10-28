Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng du lịch Hội An

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo báo cáo của các phường, xã, hiện chỉ phường Hội An giải ngân trên 65% (đạt hơn 81,5 tỷ đồng, tương đương 66,1% kế hoạch), xấp xỉ mức bình quân toàn thành phố. Tiến độ của 3 địa phương còn lại vẫn thấp: phường Hội An Đông đạt 63,1%; phường Hội An Tây đạt 51,57%; riêng xã Tân Hiệp mới đạt gần 37%.

Lãnh đạo Sở Tài chính đánh giá, nhìn chung, kết quả này chưa đáp ứng mục tiêu giải ngân 88% vào cuối tháng 10 của thành phố.

Riêng nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương giải ngân khá tốt: phường Hội An và Hội An Tây đạt 100%, Hội An Đông 87% và Tân Hiệp 75%.

Tuy nhiên, với nguồn vốn kéo dài từ năm 2025, phường Hội An Đông và Hội An Tây cần đẩy nhanh giải ngân để tránh bị hủy vốn; nếu bị hủy, địa phương phải tự cân đối nguồn thay thế.

Chủ tịch UBND phường Hội An Nguyễn Tấn Cường báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chỉ đạo nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là công trình còn khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm.

Các địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân sang các dự án khác có khả năng giải ngân tốt theo Luật Đầu tư công.

Về hoạt động du lịch 10 tháng đầu năm, các địa phương tiếp tục ghi nhận lượng khách tích cực. Ước đến 31/10, phường Hội An Đông đón 873.277 lượt khách lưu trú (697.179 khách quốc tế); phường Hội An Tây (tại 2 điểm Làng gốm Thanh Hà và Làng rau Trà Quế) đón 243.551 lượt khách, doanh thu hơn 8,52 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các địa phương phản ánh việc phát triển du lịch đang gặp khó do thiếu liên kết điểm đến, hạ tầng chưa đồng bộ và tác động của thời tiết.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An cuối tháng 10/2026. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp nghiên cứu xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch trên tinh thần lấy văn hóa, di sản làm nền tảng; định vị lại các sản phẩm cốt lõi, xây dựng sản phẩm mới có câu chuyện và trải nghiệm văn hóa đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt.

Về quản lý hoạt động du lịch, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, tuần tra tại các khu vực tập trung đông khách, tuyến phố đi bộ, điểm tham quan và khu vực công cộng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng đeo bám, chèo kéo, tranh giành khách, bán hàng rong, ăn xin trá hình tại khu vực phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu và các điểm tham quan.

Rà soát, xử lý các điểm trông giữ xe tự phát, thu tiền trái quy định; kiểm tra, đo đạc tiếng ồn và xử phạt các quán bar, pub vi phạm quy chuẩn âm thanh sau 22 giờ, bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách, bảo đảm thời hạn xử lý trong vòng 24 giờ. Phối hợp triển khai các bảng mã QR tại quầy vé, nhà cổ, hội quán và điểm tham quan để du khách trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.

Các địa phương rà soát, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng, nghiên cứu bổ sung ghế nghỉ chân tại các vị trí phù hợp trong khu phố cổ; tiếp tục triển khai Đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”, nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ di sản.

Sở Công Thương được giao kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi gắn mác Hội An; chấn chỉnh tình trạng thông tin giá không rõ ràng, thu các khoản chưa thông báo trước tại các cơ sở may đo, bán hàng và dịch vụ thuyền thúng.