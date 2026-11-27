Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng đưa vào hoạt động các trang thiết bị thuộc vốn đầu tư công (Trong ảnh: Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình với thiết bị X-quang di động tại phòng mổ ngay trong tháng 11/2026)

Điểm sáng giải ngân từ các dự án chuyển tiếp

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tổng vốn đầu tư công năm 2026 của ngành là 123,739 tỷ đồng, gồm 117,148 tỷ đồng vốn kế hoạch năm và 6,591 tỷ đồng vốn năm 2025 chuyển sang. Dù khối lượng hồ sơ lớn, quy trình thẩm định chặt chẽ, công tác giải ngân vẫn ghi nhận những kết quả tích cực, nhất là ở các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021 - 2025 và dự án kéo dài thời gian thực hiện. Cụ thể, với 4 dự án thuộc nhóm chuyển tiếp, tổng nguồn vốn bố trí đạt 25,338 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân 23,934 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,45%. Đáng chú ý, toàn bộ nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 đã hoàn thành giải ngân 100%, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, tạo đà thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc.

Nổi bật nhất là dự án Mua sắm trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng. Với tổng mức đầu tư 36,984 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2026 là 16,902 tỷ đồng), đến nay dự án đã giải ngân đạt 16,892 tỷ đồng, tương đương 99,9% kế hoạch. Hiện hệ thống thiết bị đã hoàn thành lắp đặt, đưa vào phục vụ người dân và chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm định quyết toán.

Chia sẻ kinh nghiệm giúp dự án về đích sớm, ông Lê Khắc Thảo - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng cho biết, đơn vị chủ động chuẩn bị hồ sơ ngay khi được giao vốn, rà soát nhu cầu, lựa chọn cấu hình và thông số thiết bị phù hợp thực tế. Đồng thời, xây dựng lộ trình cụ thể từ thẩm định giá, đấu thầu đến nghiệm thu; phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm soát tiến độ. Những vướng mắc về thủ tục được phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Y tế và Sở Tài chính để kịp thời tháo gỡ, tránh dồn việc vào cuối năm

Cùng với Đức Trọng, nhóm dự án do Sở Y tế trực tiếp làm chủ đầu tư, với tổng vốn 8,336 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 84,47%. Trong đó, dự án tại Bệnh viện Phan Thiết đạt 88,76%, dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế Tánh Linh đạt 88,12%. Đối với các dự án khởi công mới năm 2026, dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện II Lâm Đồng đã giải ngân 37,847/45 tỷ đồng, đạt 84,1%.

Tại đặc khu Phú Quý, dự án Đầu tư hệ thống CT-Scanner 32 lát cắt và cải tạo phòng đặt máy đã giải ngân hơn 3,69/9,16 tỷ đồng, đạt 39,34% tính đến ngày 24/11. Theo ông Dương Tín Phúc - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, phòng đặt máy đã hoàn thành thi công, dự kiến ngày 25/12 sẽ lắp đặt thiết bị, hoàn thành dự án.

Nội soi dạ dày cho bệnh nhân từ thiết bị được đầu tư thuộc vốn đầu tư công tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng

Gỡ vướng đấu thầu, chủ động nhân lực chuyên sâu

Bên cạnh những đơn vị có tiến độ tốt, một số dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp vẫn giải ngân chậm do vướng mắc trong đấu thầu, phải bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu. Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, dự án thiết bị y tế cho đơn vị can thiệp tim mạch giải ngân đạt 36,1%; dự án đầu tư 2 phòng áp lực âm tại Khoa Truyền nhiễm mới đạt 0,6%. Riêng dự án cải tạo, nâng cấp tổng thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổng vốn 265,726 tỷ đồng, đã chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư và đang hoàn tất thủ tục điều chuyển vốn.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Phạm Vũ Thanh cho biết, dự án Mua sắm thiết bị cho Đơn vị tim mạch can thiệp gồm 2 gói thầu; hiện gói thầu thiết bị chính đã chọn được nhà thầu, đang khẩn trương vận chuyển, lắp đặt và phấn đấu nghiệm thu ngay trong tháng 12/2026.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, dự án mua sắm hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt mới giải ngân đạt 3,8% (vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 6 tỷ đồng). Ngày 18/11, bệnh viện đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với giá trúng thầu 17,88 tỷ đồng và đang khẩn trương ký hợp đồng. Sở Y tế cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để bảo đảm cơ sở pháp lý hoàn tất các thủ tục.

Trước áp lực bệnh nhân gia tăng tại hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng từ ngày 1/7, Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên khẳng định ngành sẽ phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa công trình và thiết bị vào sử dụng.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành y tế tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về cấp cứu, tim mạch, đột quỵ và thận nhân tạo. Sở Y tế cũng chú trọng đào tạo nhân lực, bảo đảm làm chủ thiết bị sau khi bàn giao. Song song đó, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đẩy nhanh 4 dự án mua sắm thiết bị trọng điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn tại cuộc họp Tổ công tác số 6 tháng 11/2026, ngành y tế xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Toàn ngành đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ trong những tuần cuối năm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.