Đẩy nhanh giải ngân kinh phí khoa học và công nghệ gắn với kết quả đầu ra

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. (Ảnh: HÀ LINH)

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 26/10/2026, tổng dự toán kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được sử dụng trên cả nước là 52.680,28 tỷ đồng. Số giải ngân đạt 21.693,48 tỷ đồng, tương đương 41,18%.

Đối với khối địa phương, tổng dự toán được sử dụng là 28.032,79 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 10.789,36 tỷ đồng, đạt 38,49%; còn 17.243,43 tỷ đồng chưa giải ngân, đặt ra yêu cầu các địa phương phải tập trung hơn nữa cho công tác tổ chức thực hiện trong thời gian còn lại của năm.

Xét theo lĩnh vực, tỷ lệ giải ngân tại địa phương đạt 47,15% đối với khoa học, công nghệ; 27,54% đối với đổi mới sáng tạo và 30,23% đối với chuyển đổi số. Theo nguồn kinh phí, chi đầu tư phát triển đạt tỷ lệ giải ngân 43,78%, trong khi chi thường xuyên đạt 37,18%.

Đáng chú ý, kết quả giải ngân giữa các địa phương cho thấy nhiều nơi đã chủ động triển khai nhiệm vụ và đạt tỷ lệ cao. Có 7 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ 50% trở lên, gồm: Thái Nguyên, Huế, Tuyên Quang, Cần Thơ, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đà Nẵng, Thái Nguyên. Trong đó, Huế đạt 65,21%; Tuyên Quang đạt 65,17%.

Ở từng lĩnh vực, một số địa phương đạt tỷ lệ cao như Quảng Trị 88,84% đối với chuyển đổi số (giải ngân 35,09 tỷ đồng); Điện Biên 92,23% đối với chi đầu tư phát triển (giải ngân 9,96 tỷ đồng).

Xét theo giá trị tuyệt đối, 10 địa phương có số giải ngân lớn nhất đạt tổng cộng 7.778,35 tỷ đồng, chiếm 72,1% tổng số giải ngân của khối địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 2.711,87 tỷ đồng, Hà Nội đạt 2.035,14 tỷ đồng và Đà Nẵng đạt 697,70 tỷ đồng. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm 44% tổng giá trị giải ngân của khối địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, nhận diện rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc chậm giải ngân. Các địa phương cần chủ động ban hành các quy trình, quy chế quản lý thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tăng cường làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội để thúc đẩy các dự án đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các địa phương cần cập nhật số liệu giải ngân hằng tuần, phối hợp chặt chẽ Kho bạc Nhà nước để đối soát dữ liệu. Đối với các khoản kinh phí ngân sách trung ương bổ sung xác định không còn khả năng giải ngân trong năm, các địa phương cần chủ động đề xuất hủy dự toán hoặc hoàn trả để cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bố trí cho các nhiệm vụ khác có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Việc đẩy nhanh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm kết quả đầu ra: Kinh phí nhiệm vụ được cấp tiếp trên cơ sở đánh giá tiến độ, kết quả trong kỳ; tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm về sản phẩm đã cam kết; không giải ngân hình thức để đạt tỷ lệ.