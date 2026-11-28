Theo đó, UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ danh mục nhiệm vụ, dự án đã được bố trí kinh phí; phân loại theo tiến độ, khả năng thực hiện và giải ngân. Trên cơ sở đó, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/12/2026. Sở Tài chính phối hợp rà soát nguồn lực, tình hình phân bổ, sử dụng và giải ngân kinh phí; tham mưu phương án điều chỉnh, điều chuyển theo quy định, ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết, có khả năng triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách và UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát từng nhiệm vụ, dự án được giao; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, mua sắm, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động chuẩn bị danh mục nhiệm vụ, dự án ngay từ khâu xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2027; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân kinh phí trên Hệ thống IOC thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.