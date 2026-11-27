Nhiều nơi vẫn chậm tiến độ

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 19/11/2026, cả nước đã giải ngân 748.807,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ trong một tuần từ ngày 12 - 19/11, số vốn thực hiện tăng thêm 18.800,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giải ngân tăng 1,9 điểm phần trăm. Nếu không tính phần vốn 5% ngân sách địa phương dự kiến dành cho Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 79,8%.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, phía sau con số tăng trưởng vẫn là khoảng cách đáng kể giữa các đơn vị. Cụ thể, có 27 bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước. Đáng chú ý, 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa phát sinh giải ngân.

Thi công đường Vành đai 2,5 Hà Nội. Ảnh Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Xét về quy mô vốn, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương dẫn đầu, lần lượt giải ngân 128.900 tỷ đồng và 114.300 tỷ đồng. Ở khối bộ, ngành, Bộ Quốc phòng đạt 43.400 tỷ đồng, Bộ Công an đạt 35.100 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đạt 20.800 tỷ đồng...

Theo TS Nguyễn Quốc Việt, Trưởng nhóm Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đầu tư công có vai trò quan trọng trong tạo động lực tăng trưởng, nhất là khi nền kinh tế cần thêm lực đẩy trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các đơn vị còn chênh lệch cho thấy việc tổ chức thực hiện dự án vẫn là khâu cần tập trung xử lý.

Để tăng tốc giải ngân đầu tư công, TS Nguyễn Văn Hiến, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho rằng cần tập trung vào những dự án đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công và có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn. Những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thanh toán khối lượng cần được xử lý dứt điểm, thay vì để kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo.

Thực tế, vốn đã bố trí nhưng dự án chưa thể triển khai sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và bỏ lỡ cơ hội tạo thêm năng lực sản xuất, hạ tầng cho nền kinh tế. Vì thế, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là thúc các đơn vị chạy đua với tỷ lệ giải ngân, mà phải xác định đúng nguyên nhân chậm tiến độ và có giải pháp tương ứng cho từng dự án.

Ưu tiên vốn cho công trình sớm phát huy hiệu quả

Một điểm nghẽn khác là tình trạng vốn chưa được phân bổ chi tiết hoặc chưa được đưa vào các dự án có khả năng triển khai. Theo số liệu của Bộ Tài chính, còn 13.802,7 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 1,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn này thuộc 6 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc một số dự án khởi công mới chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, vốn cho các chương trình, nhiệm vụ mới bổ sung chưa được phân bổ cụ thể. Điều này đặt ra yêu cầu rà soát sát tiến độ từng dự án, tránh để nguồn vốn tiếp tục nằm chờ trong khi những công trình đủ điều kiện lại thiếu nguồn lực thực hiện.

TS Nguyễn Văn Hiến đề xuất cần kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Việc điều chuyển phải căn cứ vào tiến độ thực tế, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu đầu tư, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu.

Thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ trên tuyến Vành đai 1. Ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Ở góc độ hiệu quả kinh tế, TS Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh không thể chỉ lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo thành công của đầu tư công. Chất lượng công trình, khả năng phát huy công năng và tác động lan tỏa đến hoạt động sản xuất, kinh doanh mới là những yếu tố quyết định giá trị mà dòng vốn đầu tư công mang lại.

Theo TS Nguyễn Quốc Việt, các chỉ tiêu như hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR), năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và mức đóng góp thực tế của dự án đối với tăng trưởng cần được quan tâm khi đánh giá hiệu quả đầu tư. Một dự án giải ngân nhanh nhưng chậm đưa vào khai thác, không tạo ra giá trị gia tăng tương xứng thì chưa thể coi là sử dụng vốn hiệu quả.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đầu tư công cần phát huy vai trò dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân và tạo sức lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác. Muốn vậy, cần ưu tiên vốn cho các công trình hạ tầng có tính kết nối, dự án trọng điểm và những công trình có khả năng sớm đưa vào khai thác.

Giải ngân nhanh là điều kiện cần, nhưng chất lượng và hiệu quả đầu tư mới là yếu tố quyết định. Khi từng đồng vốn được chuyển hóa thành công trình, hạ tầng và năng lực sản xuất thực tế, đầu tư công mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.