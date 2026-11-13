Đẩy nhanh giải ngân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam HUỲNH THANH VẠN:

Cần xây dựng các nền tảng, công cụ AI dùng chung

Theo dõi phiên chất vấn, tôi đánh giá cao cách điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội. Các ý kiến chất vấn rất thẳng thắn, đi vào những vấn đề đang đặt ra trong quản lý và đời sống. Phần trả lời của Bộ trưởng đã chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm cũng như các giải pháp khắc phục, cả trước mắt và lâu dài.

Ông Huỳnh Thanh Vạn.

Tôi rất tán thành định hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ. Những giải pháp như chọn 3 - 5 doanh nghiệp tại mỗi địa phương để xây dựng mô hình điểm, hỗ trợ kinh phí lên tới 3 tỷ đồng cho doanh nghiệp ứng dụng AI, kết nối doanh nghiệp với các nhà khoa học, chuyên gia từ viện, trường để tư vấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ là những hỗ trợ thiết thực.

Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp còn khó tiếp cận chính sách do thủ tục, tiêu chí thụ hưởng rườm rà. Nhiều doanh nghiệp đã được công nhận là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng khi làm thủ tục nhận hỗ trợ, miễn giảm thuế vẫn gặp khó khăn; trong khi địa phương có tâm lý e ngại, không dám triển khai. Do đó, cần rà soát, đơn giản hóa điều kiện thụ hưởng, có hướng dẫn cụ thể để đẩy nhanh giải ngân. Nhà nước phải thận trọng trong sử dụng ngân sách, nhưng cũng phải bảo đảm nguồn vốn đến được với doanh nghiệp đúng thời điểm.

Về cách thức hỗ trợ, tôi đồng tình với việc không phân bổ dàn trải mà tập trung lựa chọn 3 - 5 doanh nghiệp có tiềm năng, khả năng tạo hiệu quả kinh tế và sức lan tỏa tại mỗi địa phương để xây dựng mô hình điểm. Từ những doanh nghiệp này, cách làm và công nghệ có thể lan tỏa đến các doanh nghiệp khác. Nhà nước cũng nên nghiên cứu xây dựng các nền tảng, công cụ AI dùng chung để doanh nghiệp sử dụng miễn phí. Một khoản đầu tư như vậy có thể mang lại lợi ích cho hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp, thay vì chỉ hỗ trợ riêng lẻ từng đơn vị.

Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Kbio NGUYỄN TRỌNG BẢO:

Tập trung nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng

Ông Nguyễn Trọng Bảo.

Tôi rất tán thành với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng rằng khoa học, công nghệ muốn đóng góp vào tăng trưởng cần có thời gian; trước mắt, Bộ ưu tiên đầu tư cho những ngành, lĩnh vực có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, trong đó có xuất khẩu thủy hải sản. Đây là lĩnh vực có thế mạnh, có thị trường và còn nhiều dư địa ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Tuy nhiên vẫn cần những cơ chế kết nối, hỗ trợ cụ thể hơn. Đơn cử, doanh nghiệp chúng tôi đã nghiên cứu công nghệ và quy trình xử lý nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ năm 2015, hiện có mô hình và cơ sở triển khai thực tế, nhưng việc kết nối để đưa công nghệ vào các chương trình ứng dụng, nhân rộng vẫn còn khó khăn.

Theo tôi, việc xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và người trực tiếp sản xuất. Cần biết người nuôi tôm, nuôi thủy sản hay người trồng lúa, cà phê, sầu riêng đang gặp khó khăn gì, cần giải quyết bài toán nào, từ đó đặt hàng các viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học tìm giải pháp.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần rà soát, công khai thông tin về các nhiệm vụ nghiên cứu đã và đang triển khai tại các bộ, ngành, địa phương, trước mắt trong khoảng 5 năm gần đây, bao gồm nội dung và kết quả nghiên cứu. Đây là cơ sở để các đơn vị tham khảo, kế thừa, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Đồng thời, cần tập trung kinh phí cho những nhiệm vụ có tính liên kết, quy mô đủ lớn và khả năng tạo ra sản phẩm ứng dụng, thay vì chia nhỏ cho quá nhiều đề tài tương tự.

Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững NGÔ THỊ LAN PHƯƠNG:

Không để người yếu thế đứng ngoài chuyển đổi số

Tại phiên chất vấn, một nội dung được đại biểu quan tâm là phổ cập công nghệ số và AI đến người cao tuổi, người yếu thế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tôi rất đồng tình với định hướng của Bộ trưởng, đó là việc phổ cập không chỉ dừng ở xây dựng chính sách bảo đảm các nhóm đối tượng này được tiếp cận dịch vụ số, mà cần có giải pháp cụ thể.

Bà Ngô Thị Lan Phương

Trước hết là đưa sóng viễn thông đến vùng sâu, vùng xa; tiếp đó là hỗ trợ thiết bị và hướng dẫn người dân sử dụng. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi người đều có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi. Nếu thiếu thiết bị, kết nối internet hoặc kỹ năng sử dụng, người cao tuổi và người yếu thế sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công, thông tin y tế, chính sách an sinh, cơ hội học tập và sinh kế; thậm chí có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, công nghệ số và AI có thể hỗ trợ thiết thực như đọc văn bản cho người khiếm thị, chuyển giọng nói thành chữ, dịch nội dung, tra cứu dịch vụ công, tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe, quảng bá sản phẩm địa phương và tiếp cận cảnh báo thiên tai.

Để phát huy hiệu quả, công nghệ phải dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu từng nhóm đối tượng. Trước hết, cần khảo sát điều kiện thiết bị, chất lượng kết nối, ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng của người dân tại từng địa bàn, từ đó có giải pháp phù hợp với hoàn cảnh và khả năng của mỗi người. Cùng với hỗ trợ thiết bị dễ thao tác, cần mở các điểm truy cập internet tại nhà văn hóa, trạm y tế hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời duy trì hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người chưa thể tự sử dụng dịch vụ trực tuyến. Các ứng dụng cần được thiết kế thân thiện, có chữ lớn, hướng dẫn bằng giọng nói, thao tác đơn giản, hỗ trợ tiếng Việt dễ hiểu và ngôn ngữ dân tộc phù hợp; có thể hoạt động trên điện thoại cấu hình thấp, trong điều kiện mạng yếu.

Bên cạnh đó, cần nâng cấp kết nối internet ở vùng sâu, vùng xa, bảo đảm năng lực máy chủ, hệ thống lưu trữ và có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà mạng, đơn vị cung cấp nền tảng và chính quyền địa phương sẽ góp phần bảo đảm dịch vụ số vận hành ổn định và đến được với những người cần hỗ trợ.