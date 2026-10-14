Đẩy nhanh Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây, phấn đấu đóng điện trong tháng 11/2026

Tại công trường, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ nguồn lực, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu đóng điện dự án trong tháng 11/2026.

Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đại diện chủ đầu tư tổ chức quản lý, điều hành thực hiện. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực cung cấp điện cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời nâng cao khả năng liên kết, độ an toàn, tin cậy và ổn định của hệ thống điện khu vực.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi và Giám đốc PTC2 Lê Đình Chiến kiểm tra tiến độ thi công Trạm biến áp 220kV Lăng Cô

Theo quy mô thiết kế, Trạm biến áp 220/110/22kV Chân Mây được xây dựng với quy mô 2 máy biến áp, mỗi máy có công suất 125MVA. Trong giai đoạn này, dự án lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22kV công suất 125MVA. Phần đường dây 220kV đấu nối có chiều dài khoảng 5,13 km, kết nối trạm với đường dây 220kV Hòa Khánh - Huế hiện hữu.

Đến thời điểm kiểm tra, phần trạm biến áp đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng; các đơn vị đang tập trung thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và hoàn thiện các hạng mục xây dựng còn lại như đường nội bộ, rải đá mặt bằng. Đường dây 22kV cấp điện tự dùng cho trạm đã hoàn thành thi công và đấu nối.

Đối với phần đường dây 220kV, khối lượng thực hiện đạt khoảng 63%. Đơn vị thi công đã hoàn thành 17/23 móng cột, lắp dựng xong 14/23 vị trí cột. Khối lượng còn lại tập trung tại một số vị trí phải điều chỉnh thiết kế và các hạng mục cần tiếp tục đẩy nhanh để phục vụ kéo dây.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây 220kV vẫn chưa hoàn thành tại một số khoảng cột, ảnh hưởng đến việc triển khai kéo dây. Các đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan để tập trung xử lý, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Thời tiết khu vực đang vào mùa mưa cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đòi hỏi các đơn vị chủ động tổ chức mũi thi công linh hoạt, tận dụng tối đa các khoảng thời gian thuận lợi.

Trạm biến áp 220kV Lăng Cô đang trong giai đoạn thi công nước rút để về đích

Dưới sự chỉ đạo của EVNNPT, NPTPMB đang tập trung bám sát hiện trường, tổ chức điều hành tiến độ và phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý vận hành, tư vấn và các nhà thầu để xử lý đồng thời các điểm nghẽn về thiết kế, giải phóng mặt bằng, thi công và các điều kiện phục vụ nghiệm thu, đóng điện.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu NPTPMB cùng các đơn vị liên quan huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện và thiết bị; tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tăng cường phối hợp giữa các mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại của dự án. Trọng tâm trước mắt là hoàn thiện phần trạm biến áp, đồng thời đẩy nhanh thi công móng, dựng cột và kéo dây đường dây 220kV đấu nối.

Máy biến áp tại Trạm biến áp 220kV Lăng Cô đã được lắp đặt xong

Đối với các vướng mắc liên quan đến điều kiện thi công và giải phóng mặt bằng, Quyền Tổng giám đốc yêu cầu NPTPMB và các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư các công trình hạ tầng có liên quan để kịp thời tháo gỡ, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công; đồng thời bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình và tuân thủ các quy định kỹ thuật.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tiến độ từng hạng mục dự án, tăng cường kiểm tra và điều hành trực tiếp tại hiện trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, quyết tâm đóng điện Dự án trong tháng 11/2026.

Lãnh đạo EVNNPT và PTC2 kiểm tra công tác cấu hình máy tính tại phòng điều khiển trung tâm của Trạm biến áp

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đồng thời nâng cao khả năng liên kết và độ tin cậy cung cấp điện cho thành phố Huế và khu vực lân cận.