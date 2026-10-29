Đẩy nhanh dự án giao thông trăm tỷ ở Hà Tĩnh, quyết tâm 'về đích' trong năm 2026

Dự án giao thông gặp khó khăn vì vướng nhiều điểm nghẽn

Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2) do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ từ năm 2018 với tổng số vốn là 61,77 triệu USD.

Mục tiêu của dự án nhằm cải tạo và xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông nhằm nâng cao khả năng liên kết vùng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, cải thiện môi trường và tăng tính liên kết giữa các địa bàn năng động trong tỉnh cũng như với các địa bàn hành lang ven biển, vùng sâu, vùng xa, các vùng miền núi và các khu vực khó khăn.

Tuyến đường thi công nhiều năm, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Trong đó, tiểu dự án đường trục chính trung tâm TX Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) có tổng chiều dài các tuyến đường là 4.106,05m, với tổng mức đầu tư hơn 102,306 tỷ đồng.

Khởi công từ cuối năm 2021, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển đô thị Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, dự án vẫn còn dang dở.

Nguyên nhân khiến dự án chưa hoàn thành xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có những khó khăn liên quan đến nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao. Biến động giá cát, đá, thép, xi măng cùng chi phí nhiên liệu, vận chuyển gia tăng đã tạo áp lực lớn đối với nhà thầu, ảnh hưởng đến việc cân đối kinh phí và tổ chức thi công.

Bên cạnh đó, thời gian đầu, địa phương chậm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Dốc sức đẩy nhanh tiến độ

Ngày 29/10, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thanh Hải, Trưởng phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị, phường Nam Hồng Lĩnh, khẳng định: "Xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường trục chính trung tâm TX Hồng Lĩnh (giai đoạn 1), nên chúng tôi đã tập trung rà soát, tháo gỡ tất cả các vướng mắc. Cho đến thời điểm hiện nay, địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công".

Cho đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất.

Về phía chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh lý giải, trong những ngày qua, trên địa bàn có mưa đã khiến việc thi công bị gián đoạn.

Ông Linh khẳng định, dự án đường trục chính trung tâm TX Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) có vai trò quan trọng đến công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và uy tín của tỉnh đối với các nhà tài trợ nước ngoài.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng đường găng tiến độ chi tiết để quản lý, tổ chức thực hiện, yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm hoàn thành dự án.

Chủ đầu tư cam kết sẽ đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án ngay trong năm 2026.

"Ngay khi trời dừng mưa, ban sẽ tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gắn đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành dự án ngay trong năm 2026 này", ông Linh khẳng định.