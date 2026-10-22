Đẩy nhanh dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là mặt bằng thi công chưa được bàn giao đầy đủ, liên tục; việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ với tiến độ bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công của các nhà thầu.

Tại phân đoạn 1, vị trí một trụ điện trung thế gần cầu Nguyễn Quân thuộc phía bờ Bắc, phường Đạo Thạnh, đã được địa phương bàn giao mặt bằng ngày 25/9/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 đang phối hợp với Điện lực Mỹ Tho thực hiện di dời trụ điện, dự kiến tiến hành tháo dỡ và di dời vào ngày 21/10/2026.

Đối với phân đoạn 4, phía bờ Bắc thuộc phường Đạo Thạnh có tổng cộng 111 hộ bị ảnh hưởng trên chiều dài 754 m; đến nay đã bàn giao mặt bằng 107/111 trường hợp, còn vướng 4 trường hợp chưa bàn giao. Một số vị trí đấu nối tuyến Bảo Định ra đường Hùng Vương và đoạn từ cầu Hùng Vương đến giáp đường Rạch Cầu Bần vẫn còn vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc di dời hệ thống viễn thông, cáp quang, điện trung thế, điện hạ thế, cấp nước và cây xanh.

Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, việc di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số gói thầu, nhất là phân đoạn 4.

Ban Quản lý dự án cho biết, dù các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc, vật tư và thiết bị, việc mặt bằng chưa được bàn giao đúng thời hạn, cùng với những vướng mắc về thủ tục pháp lý và di dời hạ tầng kỹ thuật chậm, đã gây khó khăn trong tổ chức thi công, tác động đến tiến độ các gói thầu xây lắp.

Để tháo gỡ khó khăn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 phối hợp với UBND phường Đạo Thạnh khẩn trương hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 4 hộ còn vướng phía bờ Bắc, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là yêu cầu quan trọng để các nhà thầu triển khai thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại, nhất là tại phân đoạn 4 của dự án.

Ở hạng mục kè phân đoạn 4, một số đoạn đã hoàn thành công việc đóng cọc, đổ bê tông mũ kè, ụ neo và lắp đặt thanh neo.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định được xây dựng với mục tiêu đầu tư giao thông thủy bộ kết nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh; kết hợp chỉnh trang đô thị trung tâm tỉnh, góp phần phòng, chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống triều cường, đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống cơ sở hạ tầng dọc theo bờ sông…

Theo báo cáo số 1911/BC-BQLDADDCN ngày 15/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, dự án được UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) phê duyệt ngày 29/12/2021, với tổng mức đầu tư 1.999,995 tỷ đồng. Công trình gồm tuyến đường giao thông dọc hai bên bờ sông dài 9,978 km, xây dựng mới 3 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, tuyến kè bảo vệ bờ sông dài 10.280 m, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các công viên, mảng xanh.

Hạng mục cầu số 3 đã hoàn thành sản xuất và lắp đặt dầm.

Về tình hình giải ngân, kế hoạch vốn giao năm 2026 của dự án là 57,057 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, dự án giải ngân 47,857 tỷ đồng, đạt 83,88% kế hoạch. Đến nay, vốn giao từ đầu dự án là 720,338 tỷ đồng, giải ngân đạt 711,138 tỷ đồng, tương đương 98,72% vốn đã giao.