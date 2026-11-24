Đơn vị tư vấn triển khai đo đạc đất đai tại bản Huổi Xa, xã Na Son.

Xác định đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, UBND xã Na Son đã thành lập 7 tổ công tác thực hiện kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện các thủ tục theo quy định. Để bảo đảm tiến độ, các tổ công tác thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai đo đạc kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ người dân kê khai thông tin, xác định ranh giới thửa đất. Công tác tuyên truyền được triển khai đến từng bản, từng nhóm hộ, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm phối hợp thực hiện. Cùng với đó, chính quyền xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chủ động các điều kiện về nhân lực, thiết bị phục vụ thi công. Đến ngày 6/11, xã đạt tỷ lệ hoàn thành đo ngoại nghiệp cao với 4.687/3.290,51ha, đạt 142,44% so với thiết kế.

Ông Lò Văn Pánh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, xã Na Son cho biết: Ngay sau khi tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân kê khai, đăng ký đất đai, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn nâng cao trách nhiệm, bổ sung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Tại xã Núa Ngam, công tác đo đạc thực địa và thu thập hồ sơ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng đang được tập trung triển khai. Theo thống kê đến ngày 6/11, địa phương đã thực hiện đo đạc và thu thập hồ sơ trên diện tích 5.162,4/6.272,66ha, đạt 82,3% tổng diện tích theo kế hoạch. Quá trình triển khai, công tác đo đạc nhận được sự đồng thuận, phối hợp của người dân. Ông Lò Văn Ngám, người dân bản Pá Ngam chia sẻ: Gia đình tôi có khoảng 3ha đất ruộng và đất đồi, đến nay đã hoàn thiện việc đo đạc. Tôi rất đồng tình với chủ trương này bởi khi thông tin, ranh giới đất đai được xác định rõ ràng sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong quản lý, sử dụng đất, hạn chế phát sinh tranh chấp.

Núa Ngam có diện tích tự nhiên trên 26.500ha, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, khối lượng đo vẽ lớn. Để đáp ứng tiến độ, đơn vị tư vấn đã chủ động tăng cường phương tiện, tổ chức nhiều tổ đo đạc, triển khai theo phương án cuốn chiếu, khép kín từng khu vực. Anh Hoàng Phúc Thanh, Tổ trưởng phụ trách xã Núa Ngam, Công ty TNHH Đo đạc bản đồ địa chính cho biết: Hiện đơn vị bố trí 13 nhân lực, trong đó có 11 máy đo, chia thành 5 tổ, mỗi tổ có 2 người và 2 thiết bị. Các tổ triển khai đo đạc cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành từng bản trong khoảng 4 - 6 ngày, rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu công việc.

Công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở khu vực đô thị cũng đang được triển khai với tinh thần khẩn trương. Tại phường Mường Thanh, công tác kê khai, đăng ký đất đai đã hoàn thành theo kế hoạch; việc đo đạc ngoại nghiệp cơ bản hoàn tất. Hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu. Ông Trần Văn Sơn, Quyền Trưởng phòng Nông nghiệp UBND phường Mường Thanh cho biết: Phường đã triển khai kê khai, đăng ký đất đai, ban hành thông báo và bàn giao hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Đến nay, hơn 14.000 thửa đất đã hoàn thành kê khai, đăng ký, đạt 100% kế hoạch của tỉnh. Đối với công tác đo đạc thực địa, các bước ngoại nghiệp cơ bản hoàn thành; hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp hoàn thiện nội nghiệp để cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Ngày 21/9/2026, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 8338/CT-UBND về triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu trước ngày 31/12/2026, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương cần tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan và phối hợp xác định chính xác ranh giới thửa đất.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 217.000 thửa đất được đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLiS; trong đó, hơn 192.000 thửa thuộc nhóm dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Đối với những khu vực đã có bản đồ địa chính, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang được tập trung thực hiện. Tính đến ngày 6/11/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành biên tập, chỉnh lý và nhập dữ liệu không gian hơn 739.000 thửa đất; quét dữ liệu hồ sơ của hơn 242.000 thửa; nhập dữ liệu thuộc tính hơn 359.000 thửa đất. Đối với công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, tổng khối lượng theo thiết kế kỹ thuật - dự toán là hơn 681.000 thửa đất, với diện tích trên 191.000ha. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp đạt 48,92% tổng diện tích theo thiết kế.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị thi công và sự đồng thuận của người dân, Điện Biên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc từng phần việc, quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác trong giai đoạn mới.