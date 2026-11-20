Sáng 20-11, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang (CCSEP).

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Trần Hòa Nam chủ trì cuộc họp.

Theo Ban Quản lý dự án Phát triển triển tỉnh (chủ đầu tư dự án), dự án CCSEP có tổng diện tích đất thu hồi là 20,53ha với 474 hộ dân thuộc diện cần thu hồi đất trên địa bàn các phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang. Hiện tại còn 205 hộ dân vẫn chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Để đảm bảm tiến độ dự án, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra từ nay đến cuối năm 2026 phải giải phóng mặt bằng còn lại để bàn giao toàn bộ quỹ đất sạch cho các gói thầu thi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Nguyên nhân khiến người dân chưa bàn giao mặt bằng vì cho rằng đơn giá Nhà nước bồi thường còn thấp; một số hộ dân không đủ điều kiện xét tái định cư theo quy định nhưng vẫn khiếu nại, yêu cầu được cấp đất tái định cư. Bên cạnh đó, có những trường hợp chủ sử dụng đất đã qua đời, thủ tục phân chia di sản thừa kế gặp khó khăn do người thừa kế đang ở nước ngoài hoặc nội bộ gia đình không thống nhất được phương án phân chia...

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đề ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động, đối thoại và giải thích rõ các chính sách cho người dân đồng thuận. Với những trường hợp đã áp dụng đúng, đủ chính sách bồi thường theo quy định nhưng vẫn cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết ban hành quyết định và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11 và tháng 12-2026.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Hòa Nam giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các phường tiến hành rà soát toàn bộ số liệu về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tình hình xây dựng thực tế; lập danh mục chi tiết từng nhóm hộ gia đình còn vướng mắc tại từng địa phương để có căn cứ xử lý dứt điểm. Đối với gói thầu hoàn thành trong giai đoạn đến năm 2026 hoặc kéo dài sang năm 2027, các đơn vị phải lập kế hoạch tiến độ rõ ràng, xác định cụ thể khối lượng công việc đã đạt được và các nhiệm vụ trọng tâm còn lại.

Đồng chí Trần Hòa Nam cũng giao Sở Tài chính xem xét, bổ sung nguồn vốn theo nhu cầu kinh phí chi trả bồi thường của các dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn cụ thể cho các phường về quy trình lập, bổ sung phương án bồi thường và trình tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật. Sở Tư pháp tham mưu pháp lý và các quan hệ dân sự liên quan đến tài sản của người dân, bảo đảm vừa giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật khi thực hiện cưỡng chế, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.