Đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng
Ngày 28/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, đoạn qua địa bàn tỉnh. Chỉ thị đặt mục tiêu bàn giao tối thiểu 20 km mặt bằng tuyến chính trước ngày 25/11/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 19/12/2026, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương, bảo đảm tiến độ dự án gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/day-nhanh-cong-tac-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-va-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-kan-cao-ba-3194036.html