Đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Bộ Xây dựng đang tham mưu sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở, trong đó cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho người thu nhập thấp, công nhân tiếp cận nhà ở xã hội thông qua mua, thuê hoặc thuê dài hạn với giá phù hợp.