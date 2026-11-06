Đẩy nhanh chuyển đổi số ngành giáo dục

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục; chỉ rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất giải pháp, lộ trình khắc phục; đồng thời chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số toàn ngành.

Chủ trì tại điểm cầu Cà Mau có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, nhà giáo.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá, tiến độ xây dựng, kết nối, xác thực và khai thác cơ sở dữ liệu giáo dục còn chậm.

Trong tổng số 66,6 triệu văn bằng đã được số hoá, có 12 triệu văn bằng được gắn mã định danh cá nhân, đồng bộ lên nền tảng VNeID, nhưng mới khoảng 1,2 triệu văn bằng được người dân xác thực. Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia cũng mới triển khai tại 6/34 địa phương. Bên cạnh đó, hạ tầng, nhân lực, kinh phí và điều kiện ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm trong giáo dục còn hạn chế.

Đại biểu tại điểm cầu Cà Mau tham dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát, thực hiện thực chất việc cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 47 thủ tục hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 251 thủ tục thuộc các bộ, ngành có sử dụng học bạ, văn bằng số; gắn cắt giảm thủ tục với số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhất là nhân lực và kinh phí; chủ động đề xuất giải pháp, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số ngành giáo dục./.