Đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư Vành đai 5 Vùng Thủ đô, phấn đấu khởi công quý III/2027

Làm trước 116km, đầu tư đồng thời tuyến chính cao tốc và đường song hành

Liên quan đến tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội, đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, hiện đơn vị đang tích cực phối hợp lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án.

Tuyến chính dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh ngay từ đầu (Ảnh minh họa).

Dự kiến, Nghị quyết của Chính phủ sẽ được hoàn thiện trong tháng 9, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 10/2026.

Về kế hoạch triển khai dự án, theo Nghị quyết của Quốc hội, giai đoạn 2026 - 2030, dự án được bố trí gần 61.400 tỷ đồng đầu tư 116km tuyến chính cao tốc đi qua 4 tỉnh: Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo đại diện Ban QLDA Thăng Long, đoạn tuyến 116km phía Đông được lựa chọn đầu tư trước là vùng động lực kinh tế, kết nối hai cao tốc: Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Bắc Giang. Khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ góp phần phân luồng từ xa, giảm ách tắc giao thông cho Thủ đô Hà Nội, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư ngay.

Đối với phạm vi còn lại, vốn đầu tư sẽ được huy động từ các nguồn khác, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035 với chiều dài 349km, đi qua 7 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, với dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô, việc đầu tư tuyến chính cao tốc và đường song hành sẽ đồng bộ, đồng thời. Dự án đi qua mỗi địa phương sẽ được chia thành 3 dự án thành phần (bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tuyến chính và đường song hành)

Trong đó, tuyến chính sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe theo quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương (gồm cả vốn GPMB tuyến chính). Vốn ngân sách địa phương sử dụng đầu tư đường song hành và GPMB đường song hành.

"Sau khi Nghị quyết của Chính phủ ban hành, cơ quan chủ quản các dự án thành phần sẽ làm việc với Bộ Tài chính bố trí vốn cho dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư, tuyển chọn tư vấn lập dự án.

Theo tính toán, thời gian chuẩn bị dự án khoảng từ 4-6 tháng, phấn đấu khởi công dự án quý III/2027 và có thể sớm hơn nếu các công tác khác đc chuẩn bị song song", đại diện đơn vị quản lý dự án thông tin.

Đại diện Ban QLDA Thăng Long nhìn nhận, tại dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô cần sớm xử lý hai thách thức để đáp ứng tiến độ, chất lượng, gồm: Nghiên cứu xử lý dứt điểm vướng mắc tại dự án BOT cầu Thái Hà (nằm trên phạm vi đường song hành dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội) và địa phương cần bố trí vốn tiến hành GPMB đường song hành, bảo đảm đồng bộ với tuyến chính, bảo đảm thời điểm khởi công, dự án có khoảng 50 - 70% mặt bằng sạch và hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trước quý II/2028.

Chủ động lựa chọn hình thức đầu tư, bảo đảm tiến độ chung

Liên quan đến các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua để triển khai dự án, đại diện Ban QLDA Thăng Long đánh giá, đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án đường bộ đầu tiên đầu tiên được áp dụng cơ chế chia sẻ nguồn thu từ việc phát triển các khu đô thị, khu chức năng xung quanh tuyến đường giữa Trung ương và địa phương.

Việc huy động nguồn lực, triển khai dự án (các đoạn tuyến còn lại ngoài 116km tuyến chính đã được bố trí ngân sách Trung ương) cũng theo hướng chủ động với cơ chế đặc thù giao Chính phủ xem xét, quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án thành phần mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, theo chủ trương chung, dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được đầu tư công. Tuy vậy, quá trình triển khai, cơ quan chủ quản các dự án thành phần có thể xem xét điều chỉnh hình thức đầu tư, có thể là BT, BOT (tuỳ theo khả năng huy động vốn).

Điểm đáng chú ý khác trong nhóm cơ chế đặc thù là bên cạnh việc áp dụng cơ chế về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND cấp tỉnh cũng được quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bãi đổ chất thải xây dựng.

"Nhìn chung, các cơ chế đặc thù dự án Vành đai 5 Hà Nội được áp dụng đã có sự nghiên cứu khá kỹ lưỡng, có tính bao trùm, giải quyết được tồn tại ở nhiều dự án trọng điểm trước đây, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện", đại diện đơn vị quản lý dự án nói.

Theo chủ trương được Quốc hội thông qua, dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 349km thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ; hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 288.268 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026; thực hiện từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. Trong đó, các dự án thành phần sử dụng ngân sách trung ương được cân đối vốn giai đoạn 2026 - 2030 (116km) cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031. Các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách địa phương, các địa phương căn cứ khả năng cân đối vốn, chủ động triển khai thực hiện.