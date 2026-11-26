Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng hoàn thành khám sức khỏe định kỳ năm 2026 với 100% chỉ tiêu đề ra.

Nhiều địa phương đạt tỷ lệ khám trên 90%, song tiến độ giữa các địa bàn còn chênh lệch, một số nơi có tỷ lệ người dân tham gia rất thấp. Trong giai đoạn nước rút, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành khám cho 100% người dân thuộc diện trước ngày 15/12/2026. Để đạt mục tiêu, bên cạnh tổ chức khám tại cơ sở y tế, nhiều địa phương và đơn vị đã đưa dịch vụ đến tận khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 và Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026.

Thành phố yêu cầu tập trung kiểm tra, đôn đốc những địa bàn có tỷ lệ khám thấp, tiến độ chậm; kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, kinh phí, nhân lực và cơ sở vật chất. Các địa phương phải bảo đảm chất lượng khám, tính chính xác của số liệu và hoàn thành mục tiêu trước ngày 15/12/2026. Sở Y tế thành phố đề nghị các xã, phường có tỷ lệ khám sức khỏe cho người dân đạt dưới 30% khẩn trương rà soát nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp nâng cao tỷ lệ khám sức khỏe cho người dân; đồng thời có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị hỗ trợ lực lượng tổ chức khám sức khỏe lưu động hoặc hình thức khám sức khỏe phù hợp cho người dân (nếu có).

Với quyết tâm hoàn thành Chiến dịch 100 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng đã huy động nhân lực, trang thiết bị, phối hợp với chính quyền địa phương và trạm y tế tổ chức 3 đợt khám tại 6 xã, gồm Tam Mỹ, Tam Anh, Tam Hải, Đức Phú, Núi Thành và Tam Xuân. Đơn vị đồng thời duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường quy tại bệnh viện.

Bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng triển khai khám nhi cho trẻ em dưới 6 tuổi không đi học các trường công lập.

Qua các đợt triển khai, bệnh viện đã hoàn thành 18.893 lượt khám; trong đó, có 8.131 người cao tuổi, 521 người có công với cách mạng, 798 người khuyết tật, 190 người thuộc hộ nghèo, 194 người thuộc hộ cận nghèo, 1.384 người thuộc nhóm dân cư địa bàn đặc thù, 2.130 trẻ em dưới 6 tuổi, 2.141 người thuộc hai nhóm đối tượng bổ sung và 3.404 lượt khám lồng ghép chương trình tiêm chủng mở rộng.

Để tạo thuận lợi cho người dân, bệnh viện tổ chức khám tại các trạm y tế, trường học, nhà văn hóa và tại bệnh viện; đồng thời đến tận nhà những trường hợp khó khăn trong di chuyển. Qua sàng lọc, nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đục thủy tinh thể được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Tiến sỹ, bác sỹ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng chia sẻ: “Giá trị của chiến dịch không chỉ nằm ở việc hoàn thành chỉ tiêu, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và được theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài”.

Thành công của chiến dịch góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và quản lý sức khỏe từ tuyến cơ sở thông qua Sổ sức khỏe điện tử. Đây cũng là nền tảng để Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng tiếp tục tăng cường kết nối với y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong năm 2027, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau; góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tại phường An Khê, công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí hiện được triển khai theo hình thức lưu động tại ba địa điểm: Trụ sở UBND phường, Trạm Y tế phường và Trường Mầm non Hồng Đào. Các nhóm được rà soát, mời khám gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm đối tượng bổ sung theo kế hoạch của thành phố.

Bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Núi Thành.

Trạm Y tế phường phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Khê tổ chức khám, tư vấn và hướng dẫn người dân tiếp tục kiểm tra tại cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc bố trí các điểm khám tại những địa bàn thuận tiện giúp người dân dễ tiếp cận dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tổ chức khám cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 10/2026, gần 2,5 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ khám trên 90% như phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Thanh Khê và các xã Tiên Phước, La Dêê, Trà Vân.

Việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang là yêu cầu đặt ra đối với các xã, phường trên toàn thành phố, nhất là những địa bàn còn tỷ lệ người dân tham gia thấp. Sở Y tế đề nghị, trong hai tháng cuối năm 2026, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế được phân công, chủ động bố trí nhân lực, kinh phí và địa điểm khám. Tổ dân phố, các đoàn thể cũng được đề nghị tham gia rà soát đối tượng, thông báo, nhắc lịch và vận động người dân đến khám. UBND xã, phường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân thuộc các nhóm đối tượng thuộc diện UBND xã, phường tổ chức khám sức khỏe, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Chiến dịch 100 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân không chỉ hướng tới hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe trong năm 2026 mà còn góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển y tế. Việc phát hiện sớm bệnh tật, kết nối với y tế cơ sở và quản lý sức khỏe người dân thông qua Sổ sức khỏe điện tử là nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong thời gian tới.