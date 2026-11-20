Trạm y tế xã AVương nỗ lực khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh khám tập trung, nhiều địa phương đưa dịch vụ y tế đến tận nhà, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và người khó khăn trong đi lại; góp phần mở rộng độ bao phủ, bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Y tế gần dân

Xác định khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ quan trọng, các địa phương đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng để xây dựng phương án tổ chức phù hợp. Tại phường Liên Chiểu, ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc Trạm Y tế phường cho biết, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu 100% khám sức khỏe được giao vào ngày 28/10/2026. Tính đến ngày 31/10/2026, phường đã tổ chức khám cho 1.595 người.

Cụ thể, theo Kế hoạch số 269/KH-UBND (ngày 29/5/2026) và Kế hoạch số 410/KH-UBND (ngày 10/8/2026) của UBND thành phố, phường Liên Chiểu có tổng cộng 33.838 người thuộc diện khám. Trong số này, 28.159 người đã khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trong năm 2026 và 4.084 người tham gia các hình thức khám khác. Đối với 1.595 người còn lại chưa được khám, phường đã triển khai các giải pháp tiếp cận, vận động tổ chức khám thành công. Kết quả này không chỉ bảo đảm quyền lợi người dân mà còn nâng cao nhận thức về chủ động theo dõi sức khỏe.

Tương tự, tại phường An Hải, chiến dịch cũng ghi nhận kết quả ấn tượng khi thực hiện 1.724 lượt khám, đạt 100% chỉ tiêu sớm hơn kế hoạch 40 ngày. Ông Lê Văn Quốc Huy, Giám đốc Trạm Y tế phường chia sẻ, địa phương đặc biệt ưu tiên người từ 60 tuổi trở lên chưa khám sức khỏe bằng bảo hiểm y tế trong năm 2026, người khuyết tật và người hạn chế đi lại. Từ tháng 7/2026, với tinh thần “Y tế gần dân”, Trạm Y tế phường đã phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà tổ chức khám linh hoạt tại trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và khám lưu động ngay tại nhà người dân.

Nhân viên trạm y tế xã Xuân Phú đến tận nhà dân khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: ĐVCC

Tăng tốc về đích

Bên cạnh những địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu, nhiều xã, phường đang tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, nhất là đối với những nhóm đối tượng chưa được tiếp cận dịch vụ y tế trong năm.

Tại khu vực Quế Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn Trần Xiêm cho biết, đơn vị đã phối hợp với các xã Quế Sơn, Quế Sơn Trung và Xuân Phú bố trí nhân lực khám bệnh cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ca khó di chuyển đều được cán bộ y tế đến tận nhà.

Tại xã Xuân Phú, ông Lê Công Phu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, tính chung hai kế hoạch khám sức khỏe số 269/KH-UBND và 410/KH-UBND, địa phương đã đạt 80,86% chỉ tiêu, tương ứng 2.324 người. Xã đang tiếp tục huy động các lực lượng phối hợp với ngành y tế, tăng cường tuyên truyền, vận động những người chưa tham gia khám chủ động sắp xếp thời gian đến các điểm khám. Địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 25/11.

Theo ông Lê Công Phu, với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, ngành y tế và sự hưởng ứng của người dân, chiến dịch 100 ngày khám sức khỏe toàn dân đang được đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành các con số được giao mà quan trọng hơn là bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, được tư vấn, phát hiện sớm bệnh tật và chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.

Với khu vực miền núi, công tác tổ chức khám sức khỏe đòi hỏi sự nỗ lực lớn do địa bàn rộng, dân cư phân tán. Tại xã Avương, ông Bling Arươi, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã thông tin, thời gian tới, lực lượng y tế cơ sở sẽ tiếp tục đến tận nhà người dân để thăm khám, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.

Kết quả khám bệnh đợt này sẽ được cập nhật, quản lý đồng bộ để phục vụ theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm hoàn thành chiến dịch, mà còn là nền tảng để ngành y tế từng bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động.