Đẩy nhanh cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gắn tổ chức khám sức khỏe cho người dân với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời; đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID.

Đẩy nhanh cập nhật Sổ sức khỏe điện tử

Tại Công văn số 1129/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gắn hoạt động khám sức khỏe với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời.

Trong đó, việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Dữ liệu phải bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, có thể tra cứu, sử dụng phục vụ công tác chuyên môn và quản lý.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe với dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định; đồng thời ưu tiên hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế.

Các hệ thống gồm Sổ sức khỏe điện tử, VNeID, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu liên quan cần được kết nối, liên thông. Qua đó, dữ liệu sức khỏe của người dân được cập nhật, khai thác phù hợp, phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số nhằm hạn chế việc chỉ định, thực hiện lại những dịch vụ kỹ thuật không cần thiết, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế.

Liên thông dữ liệu, hạn chế khám và thống kê trùng lặp

Theo Công văn, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện các hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo quy định pháp luật; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí nếu có.

Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hỗ trợ ngân sách trung ương đối với những địa phương không đủ khả năng cân đối nguồn lực theo quy định.

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BHXH Việt Nam được yêu cầu tiếp tục đồng bộ, liên thông, cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người tham gia BHYT lên VNeID và các nền tảng dùng chung. Đồng thời, phối hợp đối soát dữ liệu để cơ sở khám có thể tra cứu, sử dụng kết quả phù hợp, ngăn ngừa thanh toán trùng và trục lợi.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các địa phương đẩy nhanh kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thông tin sức khỏe của người dân trên VNeID. Việc đối soát theo mã định danh cá nhân nhằm xác định chính xác người đã được khám, hạn chế thống kê trùng, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đối với ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương chỉ đạo thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên và các hoạt động y tế trường học theo quy định. Kết quả cần được lồng ghép với chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại địa phương, tránh tổ chức khám trùng lặp; đồng thời cập nhật, theo dõi trên Sổ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe; vận động người dân chủ động tham gia theo đúng nhóm đối tượng, lộ trình.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.