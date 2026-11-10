Đẩy nhanh cập nhật dữ liệu phục vụ tính GRDP

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, chuẩn hóa số liệu quý IV và cả năm 2026, cập nhật lên Hệ thống IOC phục vụ tính toán GRDP; hoàn thành cấu hình 10 biểu mẫu nhập liệu. Kho dữ liệu dùng chung hiện có 519 bảng dữ liệu, 7.885 trường dữ liệu, hơn 1,9 triệu bản ghi và 3.457 tệp tin; chuẩn hóa 450 biểu mẫu nhập liệu, cấu hình 395 kết nối API phục vụ Cổng dữ liệu mở. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh đã xây dựng 400 bảng điều khiển theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước; tích hợp 1.225 kịch bản hỏi đáp chatbot, hỗ trợ khai thác dữ liệu, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về việc cung cấp dữ liệu, kiểm tra, đối soát số liệu và hoàn thiện các biểu mẫu, bảng điều khiển trên IOC; kiểm tra, đối soát số liệu theo chức năng, nhiệm vụ; việc cập nhật dữ liệu theo các biểu mẫu đã được phân quyền, bảo đảm chất lượng và tần suất theo yêu cầu.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng chung và Hệ thống IOC, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ tính GRDP. Các sở, ngành xác định rõ đầu mối cung cấp, rà soát, đối soát và cập nhật số liệu theo quy định; UBND các xã, phường cập nhật dữ liệu đúng biểu mẫu, thời gian và tần suất. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đôn đốc, kiểm tra tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.