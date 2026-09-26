Đẩy nhanh cải tạo hạ tầng Khu đô thị Đền Lừ, bảo đảm an toàn dân sinh

Phụ huynh học sinh lo ngại khi có nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông quanh khu vực trường học tại dự án cải tạo khu đô thị Đền Lừ. Ảnh chụp chiều 25/9.

Dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa Khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II (phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) nhận được sự đồng thuận cao của người dân với kỳ vọng cải thiện diện mạo đô thị, điều kiện đi lại và sinh hoạt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số bất cập về tiến độ, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đang khiến người dân lo lắng, nhất là tại khu vực các trường học.

Đào xới trên diện rộng, phát sinh bụi, bùn và nguy cơ mất an toàn

Thời gian qua, nhiều tuyến đường nội khu tại Khu đô thị Đền Lừ xuống cấp, mặt đường hư hỏng, đá trồi lên, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Vì vậy, khi Dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa Khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II được triển khai, người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi và tự giác chấp hành.

Trong quá trình thi công, một số bất cập về tổ chức công trường, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đang phát sinh, nhất là tại khu vực có trường học.

Là thành viên hộ dân cư lô 4A tại địa bàn thi công, bà Nguyễn Thị Xuân cho biết tuyến đường bắt đầu thi công từ khoảng tháng 7 và đã kéo dài hơn 2 đến 3 tháng. Theo bà Xuân, việc thi công không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, song kéo dài liên tục cũng gây không ít mệt mỏi trong sinh hoạt.

Dù vậy, xác định đây là chủ trương của Nhà nước nhằm phục vụ dân sinh, người dân đều tự giác chấp hành và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong quá trình thi công.

Điều người dân mong muốn là nhà thầu tổ chức thi công theo phương thức “cuốn chiếu”, làm đến đâu gọn đến đó, thay vì phá bỏ toàn bộ mặt đường trên cả khu vực rồi lấp tạm. Tình trạng này, theo phản ánh của người dân, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, nhất là mỗi khi có mưa, đường sá lầy lội.

Theo ông Đỗ Phú Sơn, điều người dân mong muốn nhất hiện nay là các đơn vị thi công tổ chức thi công theo phương thức "cuốn chiếu", làm đến đâu gọn đến đó.

Cùng chung mong mỏi, ông Đỗ Phú Sơn, cư dân sinh sống tại lô 4A Đền Lừ 2, ghi nhận tại một số khu vực như lô 4, tốc độ thi công khá nhanh nhờ đội ngũ công nhân chủ động cân đối lực lượng.

Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, ông Sơn cho rằng tiến độ tại nhiều khu vực vẫn chậm, một phần do lực lượng thi công trên công trường còn thiếu, cùng với ảnh hưởng của thời tiết mưa bão.

“Đối với phần vỉa hè, người dân đề nghị làm đến đâu thi công gọn gàng đến đấy. Còn đối với mặt đường, bà con hoàn toàn chia sẻ vì phải tuân thủ đúng quy trình, kỹ thuật thi công”, ông Đỗ Phú Sơn kiến nghị.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trong quá trình cải tạo, một số đoạn đường bị đào xới, đất đá và vật liệu xây dựng còn ngổn ngang. Mặt đường xuất hiện dấu hiệu lún nứt; một số điểm tập kết rác thải, đất thải gây ảnh hưởng đến môi trường chung quanh.

Tại khu vực thi công đi qua cổng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ là tuyến đường chính phục vụ lượng lớn học sinh và phụ huynh qua lại hằng ngày.

Tại đây, các hố ga kích thước lớn và hố sâu được đào trên mặt đường, trong khi công tác cảnh báo từ xa, rào chắn bảo vệ chưa được bố trí đồng bộ, rõ ràng. Một số phụ huynh phản ánh tình trạng đưa con đến trường, khi quay ra gặp phải hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chiều 25/9, thời tiết nắng nóng, mỗi lần có xe máy di chuyển hoặc cơn gió nhẹ thổi cũng khiến khu vực nổi lên một lớp bụi bao phủ chung quanh.

Sinh sống lâu năm tại Khu đô thị Đền Lừ, ông Lê Duy Tạo, người dân khu dân cư Đền Lừ bày tỏ lo lắng trước điều kiện đi lại và môi trường trong thời gian thi công.

“Nắng thì bụi mù mịt, mưa thì lầy lội khiến người dân đi lại qua đây gặp nhiều khó khăn... Điều người dân lo ngại nhất là các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại công trường... Đường thì nhỏ nhưng sáng sớm và chiều bà con đi đông lắm nên phải có hàng rào để cảnh báo an toàn. Chống bụi cũng thiếu, nắng như thế này một ngày 3-4 lượt phun nước thì bà con đi lại sẽ đỡ bụi”, ông Lê Duy Tạo nói.

Trước những bất cập kéo dài, trong tháng 8, Mặt trận Tổ quốc và tổ dân phố tại địa phương đã gửi đơn phản ánh ý kiến của người dân lên Ủy ban nhân dân phường.

Theo nội dung phản ánh, Ban Quản lý dự án cùng nhà thầu đã tổ chức họp với người dân và cam kết khắc phục. Tuy nhiên, đến nay một số vướng mắc vẫn chưa được xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, tại công trường còn xuất hiện phản ánh liên quan việc đổ chất thải có dấu hiệu trái phép, sai điểm quy định trong hợp đồng và một số hạng mục thi công chưa đúng thiết kế.

Áp lực tiến độ đặt ra yêu cầu siết chặt trách nhiệm

Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu do Ủy ban nhân dân phường Tương Mai (thành phố Hà Nội) công bố, Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ có tổng mức đầu tư 100,577 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội và được đấu thầu qua mạng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hòa Tiến - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hòa Phát - Công ty Cổ phần Xây lắp giao thông công chính, với giá trúng thầu 88,724 tỷ đồng, trong khi giá dự toán là 89,185 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 350 ngày.

Hiện nay, bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực có mật độ người qua lại cao đang là vấn đề được người dân khu vực thi công dự án quan tâm.

Trao đổi về tiến độ dự án, ông Nguyễn Tuấn Thịnh, cán bộ phụ trách dự án cải tạo Khu đô thị Đền Lừ 1, 2 - Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tương Mai, cho biết hiện nay UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo yêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện dự án từ 350 ngày xuống còn khoảng 180 ngày.

“Do áp lực KPI giải ngân của thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng phải đôn đốc nhà thầu, cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Cố gắng trong tháng 9, tháng 10 này phải xong dự án, chứ không để hạ tầng kéo dài. Kéo dài thì dân bức xúc lắm”, ông Nguyễn Tuấn Thịnh chia sẻ.

Để khắc phục, lực lượng Quản lý dự án đã tăng cường xuống hiện trường kiểm tra với tần suất 4-5 buổi/tuần, kể cả ngày lễ và cuối tuần, nhằm đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân sự và tổ chức lại giao thông. Đối với các phản ánh liên quan chất thải và thiết kế, ông Nguyễn Tuấn Thịnh khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh.

“Nguyên tắc được đặt ra là đơn vị, cá nhân nào để xảy ra sai phạm ở khâu nào thì phải chịu trách nhiệm ở khâu đó... Đã ký hợp đồng, bên nào làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Nguyễn Tuấn Thịnh nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Thuyết, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hòa Tiến, đơn vị thi công gói thầu hạ tầng Đền Lừ I, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu đổ thải. Nhà thầu đã ký hợp đồng với bãi thải Toàn Cầu, song công suất tiếp nhận có giới hạn, khiến phương tiện phải chờ đợi. Bên cạnh đó, việc bãi thải ngừng tiếp nhận từ 1 đến 2 giờ đêm cũng làm các chuyến xe vận chuyển vào ban đêm ách tắc, dẫn đến tình trạng dồn ứ cục bộ tại một số vị trí.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, công tác kiểm soát được gắn với quy trình nghiệm thu, thanh toán và trách nhiệm giám sát của đơn vị tư vấn.

Người dân sinh sống tại khu vực dự án cho biết sẵn sàng chia sẻ những bất tiện trong thời gian thi công, bởi việc cải tạo hạ tầng là nhu cầu thiết thực và phục vụ lợi ích chung.

Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ được đặt ra đối với dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, việc bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đời sống dân sinh cũng là những yêu cầu cần được chú trọng.

Điều những người dân sinh sống tại Dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa Khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II mong muốn là Ban Quản lý dự án và Liên danh nhà thầu thi công sớm thực hiện đầy đủ các cam kết; tổ chức thi công gọn gàng, tăng cường rào chắn, cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm và thực hiện phun nước tưới bụi phù hợp.