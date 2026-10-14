Đẩy nhanh các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

- Sáng 14/10, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải ngân kinh phí và triển khai Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và một số xã, phường.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm, các lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học từng bước gắn với sản xuất và đời sống, tỉnh đã phê duyệt, triển khai 64 mô hình gồm: phục tráng giống lạc đỏ Bắc Sơn; trồng Sa nhân tím; trồng dược liệu hoàng tinh hoa trắng; nuôi vịt cổ xanh, gà Vạn Linh... qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập của người dân.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" được hoàn thành đúng tiến độ. Nhiều giải pháp số được triển khai như kiosk dịch vụ công, hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp, nền tảng hỗ trợ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trợ lý ảo “Công chức số xứ Lạng”.

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Bên cạnh kết quả đạt được, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị tại một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã chưa đồng bộ; năng lực ứng dụng công nghệ của một bộ phận cán bộ, công chức và kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; tiến độ giải ngân kinh phí sự nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và 65 xã, phường rà soát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký năm 2026, xác định rõ sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Từ nay đến cuối năm, tỉnh ưu tiên triển khai phần mềm phục vụ học và thi trực tuyến; hệ thống thư viện số phục vụ Thư viện tỉnh và các trường học; giải pháp thu phí hạ tầng cửa khẩu tự động toàn trình; ứng dụng camera AI hỗ trợ nâng cao năng lực thông quan; nâng cấp Cổng du lịch thông minh.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ kết nối, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ vận hành IOC; triển khai rộng rãi nền tảng Công dân số xứ Lạng và các tiện ích trợ lý ảo, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận các ứng dụng số.

Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và giải ngân vốn, đồng chí yêu cầu trong tháng 10/2026, hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 6 dự án đăng ký nguồn vốn đầu tư công của trung ương. Chậm nhất ngày 20/10/2026, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành rà soát nguồn kinh phí sự nghiệp, xây dựng kế hoạch tổng thể và cam kết tiến độ, tỷ lệ giải ngân.

Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn đầu tư công của trung ương, của tỉnh và kinh phí sự nghiệp thường xuyên; tham mưu điều chỉnh, bổ sung, điều hòa giữa các chương trình, dự án, nhiệm vụ khi cần thiết, trình UBND tỉnh trước ngày 10/11/2026.

Sở KH&CN chủ trì theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; tham mưu biểu dương đơn vị làm tốt, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị chậm trễ, ảnh hưởng đến kết quả chung. Các cơ quan, đơn vị chú trọng bổ sung trang thiết bị thiết yếu, bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ, công chức và hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, các giải pháp phải bảo đảm đúng quy định, có sức lan tỏa và hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu của học sinh và người dân, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, nhất là trong hoạt động cửa khẩu, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.