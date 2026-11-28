Theo đó, giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND thành phố về hình thức lựa chọn nhà thầu theo hướng dẫn của Văn phòng UBND thành phố; giao Sở Xây dựng làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long để sớm thống nhất hướng tuyến, bàn giao hồ sơ và mốc giới ngoài thực địa; sớm góp ý điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư tại xã Tây Hồ theo đề nghị của UBND xã Tây Hồ. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình phê duyệt các dự án khu tái định cư còn lại trong tháng 11 và tháng 12/2026.

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm sớm hoàn tất thủ tục, ký hợp đồng tư vấn đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất; phối hợp địa phương bàn giao ít nhất 50% mặt bằng các khu tái định cư trong quý I/2027 và 100% trong quý II/2027. Đồng thời giải phóng mặt bằng 4 mỏ đất gồm DL-BS09, DX-BS02, TB65, PN-BS07 trong năm 2026 theo Công văn số 8580/UBND-ĐTĐT ngày 26/8/2026 của UBND thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn nhà thầu và khởi công các khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân đủ điều kiện ngay trong tháng 12/2026; phấn đấu giải ngân hết 100% vốn đã bố trí trước ngày 31/12/2026...