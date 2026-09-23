Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Theo báo cáo của Sở Công Thương, 3 dự án đang ở các giai đoạn thực hiện khác nhau và còn vướng mắc về thủ tục, mặt bằng.

Dự án đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi có tổng chiều dài hai tuyến khoảng 77,3km, đi qua 5 xã của thành phố. Dự án khởi công quý IV/2026, dự kiến hoàn thành đóng điện quý IV/2028.

Theo Sở Công Thương, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới làm phát sinh vị trí móng trụ và tăng diện tích chiếm đất so với hồ sơ chủ trương đầu tư. Thành phố đã báo cáo Bộ Công Thương, đề nghị hướng dẫn chủ đầu tư xử lý vướng mắc này.

Đối với đường dây 500kV Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp miền Trung - Dốc Sỏi dài khoảng 19,5km, chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến điều chỉnh. Tiến độ đóng điện của đường dây dự kiến đồng bộ với tiến độ nhà máy điện.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (bên trái) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên dài khoảng 68,5km, dự kiến đóng điện trong quý IV/2026. Đến thời điểm báo cáo, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất kê kiểm tại 167/167 vị trí móng trụ; 154 vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Đối với hành lang tuyến, 134/167 khoảng cột đã hoàn thành chi trả và bàn giao mặt bằng. Một số vị trí còn vướng thủ tục đất rừng, phương án bồi thường hoặc chưa thống nhất việc nhận tiền bồi thường.

Sở Công Thương đề xuất các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, giải quyết các vị trí còn vướng mắc; đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình ghi nhận các văn bản, kiến nghị liên quan đến các dự án phần lớn đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời; các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư.

Đối với hai dự án đường dây 500kV, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các nội dung đã được kết luận, chỉ đạo trước đây và chủ động giải quyết những phần việc thuộc trách nhiệm của mình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kết luận buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Riêng dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, các địa phương đã cam kết nhiệm vụ và tiến độ xử lý những vướng mắc về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng và bảo vệ thi công. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung hoàn thành các phần việc liên quan vị trí móng trụ trước ngày 30/9, hành lang tuyến trước ngày 15/10.

Thành phố đề nghị chủ đầu tư tiếp thu ý kiến các sở, ngành về thủ tục đất đai, rừng, khoáng sản và quy hoạch; phối hợp với đơn vị tư vấn, địa phương ngay từ khi lập hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ.

Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đúng quy chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; các địa phương khẩn trương hoàn tất thủ tục và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.