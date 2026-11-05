Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng 3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Theo ghi nhận của PV, hiện nay hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hình thành mạng lưới liên kết đồng bộ, tăng cường năng lực vận tải cho khu vực. Tuy nhiên, tình trạng mặt bằng bàn giao chưa liên tục đang ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công đồng loạt tại một số dự án.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công đường kết nối sân bay Long Thành.

Trước thực tế này, ngày 5/11 Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho hay đã kiến nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương bàn giao mặt bằng tại những vị trí ưu tiên, tạo điều kiện tăng tốc thi công.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, trong 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành hiện có dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT769 và ĐT773 đang được triển khai thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ. Riêng dự án xây dựng đường ĐT770B hiện chậm khoảng 2 tháng so với kế hoạch.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công chủ yếu do mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, chưa hình thành các đoạn tuyến đủ điều kiện thi công đồng bộ. Điều này khiến sản lượng thực hiện tại các dự án còn thấp, nhà thầu chưa thể triển khai đồng loạt các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Ban QLDA kiến nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Đặc biệt ưu tiên những vị trí có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức thi công, điều phối nguồn đất và triển khai các hạng mục công trình trên tuyến.

Công nhân thi công phần sắt thép tại các dự án kết nối.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT769, Ban QLDA đề nghị sớm bàn giao mặt bằng tại các vị trí ưu tiên để phục vụ thi công và điều phối đất đắp nền đường. Cụ thể, đoạn từ Km4+000 - Km4+700 thuộc phường Dầu Giây cần được bàn giao để phục vụ công tác điều phối đất đắp nền đường, từ nền đào sang nền đắp. Đoạn từ Km16+300 - Km16+700 thuộc xã Bình An cần sớm có mặt bằng để triển khai thi công cầu An Viễn.

Tại phường Long Thành, Ban QLDA kiến nghị bàn giao mặt bằng khu vực mở rộng thi công cầu Quán Thủ trên QL51, phục vụ triển khai xây dựng cầu. Đồng thời, hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn đầu tuyến thuộc phường Dầu Giây, đoạn giữa tuyến qua xã Bình An và đoạn cuối tuyến giao QL51 thuộc phường Long Thành.

Xe máy thiết bị nhân sự tập trung đẩy nhanh thi công.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT773, Ban QLDA đề nghị sớm bàn giao mặt bằng đoạn từ Km27+080 - Km36+640. Song song đó, cần khẩn trương hoàn thành công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đoạn tuyến từ Km0+000 - Km18+000 và từ Km27+080 - Km36+640, bảo đảm điều kiện để nhà thầu triển khai thi công.

Riêng dự án xây dựng đường ĐT770B đang gặp nhiều khó khăn do đặc thù thi công phải thực hiện điều phối, cân bằng khối lượng đất đào và đất đắp trên toàn tuyến.

Theo Ban QLDA, để tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm hiệu quả điều phối nguồn đất và tiến độ dự án, công trường cần được bàn giao mặt bằng liền khoảnh, đủ điều kiện tiếp cận và triển khai đồng bộ. Việc bàn giao mặt bằng phân tán, không liên tục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều phối đất, tổ chức thi công nền đường và tiến độ thực hiện các hạng mục.

Ban QLDA kiến nghị Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khẩn trương hoàn thành việc cưa cắt toàn bộ cây cao su trong phạm vi dự án, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

UBND các xã, phường và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai được đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thu hồi diện tích đất đã chi trả chi phí bồi thường.

Toàn cảnh một phần dự án thi công đường kết nối sân bay Long Thành.

Đồng thời ưu tiên bàn giao các vị trí đất cao su tại những đoạn tuyến từ Km3+000 - Km3+150 và từ Km4+700 - Km5+250. Bên cạnh đó, cần sớm bàn giao một số thửa đất của các hộ dân, tổ chức trên địa bàn các xã Xuân Bắc, Phước Thái và các phường Bình Lộc, Xuân Lập để nhà thầu có mặt bằng triển khai thi công.

ĐT769, ĐT773 và ĐT770B là 3 tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối sân bay Long Thành với các khu vực phía Đông và phía Nam thành phố Đồng Nai.

Các dự án nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới những tuyến đường này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực mà còn tăng cường khả năng kết nối với các tuyến cao tốc, quốc lộ và hệ thống đường trục chính.

Khi hoàn thành, đưa vào khai thác, các tuyến đường sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành, tăng năng lực lưu thông hàng hóa và hành khách, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu. Đồng thời, tạo điều kiện khai thác hiệu quả lợi thế kết nối của sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.