Đẩy nhanh bàn giao, chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ sau sắp xếp

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác bàn giao, tiếp nhận, chỉnh lý, số hóa và quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ sau sắp xếp; chủ động rà soát tình trạng tài liệu, xác định nhiệm vụ còn phải thực hiện, bảo đảm an toàn hồ sơ, tài liệu trong thời gian chưa hoàn thành việc bàn giao, chỉnh lý, số hóa. Đồng thời, chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật để triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ hoàn thiện các tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập hồ sơ điện tử, chỉnh lý, số hóa vào Bộ Chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Tài chính căn cứ đề xuất của Sở Nội vụ để cân đối ngân sách, thẩm định dự toán, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện.