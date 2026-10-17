Dãy nhà xuống cấp cạnh di tích Quốc Tử Giám ở Huế chờ giải phóng mặt bằng

Với du khách tham quan khu vực nội thành Huế, đường Đoàn Thị Điểm (phường Phú Xuân, Tp.Huế) là một trong những tuyến phố mang nét trầm mặc của cố đô. Thế nhưng, ngay cạnh di tích Quốc Tử Giám, những dãy nhà tập thể xuống cấp, cây cối mọc um tùm đang tạo nên sự tương phản với không gian di sản xung quanh.

Dãy nhà cũ kỹ nằm sát cạnh di tích Quốc Tử Giám.

Những bức tường bê tông bong tróc, sắt thép hoen gỉ bị dây leo và cây dại bao phủ. Nhiều hạng mục nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, in hằn dấu vết bào mòn của thời gian.

Đi sâu vào bên trong, bên cạnh những căn phòng bỏ hoang là rác thải và đồ đạc sinh hoạt ngổn ngang. Một số người vẫn sinh sống tại đây trong điều kiện chật chội, ẩm thấp.

Khung cảnh u ám, xuống cấp phía bên trong khu nhà.

Khi PV tiếp cận, một người dân tại đây cho biết mình là người thuê trọ và không nắm rõ thông tin về tình hình khu nhà.

Ghi nhận của PV, trong điều kiện thời tiết Huế có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực này càng trở nên ẩm thấp. Nhiều mái ngói hư hại, nước mưa thấm dột qua các vị trí xuống cấp, trong khi tường, cửa và nhiều hạng mục công trình khác đã xập xệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có phương án di dời các hộ dân, giải phóng mặt bằng khu nhà tập thể cạnh di tích Quốc Tử Giám. Sau khi được bàn giao mặt bằng, Trung tâm sẽ tiến hành chỉnh trang cảnh quan, tạo dựng không gian phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Theo ông Sơn, hiện vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực di sản chưa thể di dời do vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Trước thực trạng nhiều công trình xuống cấp, Trung tâm đã cảnh báo người dân về các rủi ro, đồng thời khuyến cáo chủ động phòng tránh và chấp hành nghiêm chỉ đạo di dời của chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn.

Thông tin từ UBND Tp.Huế, theo kế hoạch đã được phê duyệt thuộc dự án “Bảo tồn và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế” giai đoạn 2, các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực Quốc Tử Giám sẽ được di dời để phục vụ công tác chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ không gian di tích.

Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại đây vẫn còn những vướng mắc. UBND phường Phú Xuân thông tin, hiện có 38 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, mới có 8 hộ được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 7 hộ được cấp đất tái định cư. Đối với 30 hộ còn lại, cơ quan chức năng đang xem xét các tiêu chí để có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Vướng mắc chủ yếu liên quan đến các dãy nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Qua kiểm kê, nhiều căn nhà đã xuống cấp, một số căn bị sụp đổ. Việc xem xét bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân cần căn cứ vào tình trạng pháp lý của nhà ở và điều kiện cụ thể của từng trường hợp, bảo đảm đúng quy định.

Trước những vướng mắc trên, UBND phường Phú Xuân đã có văn bản báo cáo UBND Tp.Huế, đề nghị chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thêm để có cơ sở xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp còn lại.