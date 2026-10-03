Đáy mới ở nhóm SUV cỡ C, Mazda CX-5 giá từ 638 triệu ở đại lý

Mẫu SUV cỡ C ăn khách nhất phân khúc là Mazda CX-5 tiếp tục lập mức giá thấp kỷ lục trong tháng 10. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một đại lý của Mazda khu vực miền Nam, mẫu SUV này đang được chào bán với giá khởi điểm 638 triệu cho bản 2.0L Deluxe, tức thấp hơn mức niêm yết khoảng 61 triệu đồng.

Trước đó vào giai đoạn tháng 8-9, mức giá khởi điểm của phiên bản này cũng từng được ghi nhận giảm mạnh, về khoảng 659 triệu đồng tại đại lý. Không chỉ phiên bản 2.0L Deluxe, toàn bộ phiên bản của mẫu SUV này đều đang được hưởng ưu đãi kép từ nhà sản xuất lẫn đại lý, giúp khách hàng tiết kiệm đến hàng chục triệu đồng.

Ví dụ phiên bản 2.0L Premium được niêm yết ở mức 829 triệu đang được chào bán ở đại lý với giá khoảng 779 triệu đồng. Trong khi bản Premium Sport được giảm từ 869 triệu còn 798 triệu đồng.

Với mức giảm ngày càng sâu tại đại lý, Mazda CX-5 đang ngày càng thu hẹp khoảng cách về giá với nhóm SUV cỡ B, gây sức ép với các đại diện thuộc phân khúc thấp hơn.

Giá bán của CX-5 đang gây sức ép lên không chỉ đối thủ cùng tầm giá mà còn với nhóm xe phân khúc dưới. Ảnh: Thaco.

Cụ thể, mức giá này của CX-5 dường như đã ngang bằng một số đại diện như Mitsubishi Xforce Luxury (665 triệu), Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu), Suzuki Fronx GLX Plus (669 triệu), thậm chí dễ dàng cạnh tranh nếu đặt cạnh Honda HR-V bản G hay Kia Seltos 1.5 Premium, 1.5 Turbo GT Line (699-799 triệu đồng).

Theo kế hoạch từng được đại diện Thaco công bố vào năm trước, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 11 năm nay. Vì vậy, đây có thể xem là một trong những đợt giảm giá xả kho cuối cùng của mẫu SUV này ở giai đoạn cuối vòng đời.

Tuy nhiên với mẫu xe mới, nhiều khả năng CX-5 sẽ quay lại mức giá cao vượt mốc một tỷ đồng như giai đoạn 2021-2022.

Khi đó, để cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Ford Territory, Honda CR-V, Toyota Corolla Cross hay Hyundai Tucson sắp có bản nâng cấp, hãng cần tìm một trụ cột doanh số mới với ưu điểm mạnh về giá thay cho CX-5. Nếu không, ngôi vương phân khúc của mẫu xe này từ năm sau có thể sẽ đổi chủ.