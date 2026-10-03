Đây mới là cách đánh bay vết mốc trên chiếu trúc không phải ai cũng biết

Nguyên nhân khiến chiếu trúc bị mốc

Thông tin từ trang thông tin tổng hợp của Tạp chí Đời sống va Pháp luật, chiếu trúc bị mốc rất khó tẩy sạch vì ngấm sâu vào bên trong thanh trúc, gây khó khăn khi xử lý vết bẩn. Tìm ra nguyên nhân khiến chiếu trúc bị mốc là cách hiệu quả để bạn làm sạch cũng như bảo quản chiếu tốt nhất.

Khí hậu là yếu tố khách quan gây nên tình trạng mốc ở chiếu trúc, nếu thời tiết nồm ẩm kéo dài trong khi chiếu của bạn đặt ở nơi ẩm thấp thì việc chiếu bị mốc là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó chiếu mốc cũng có thể do chiếu bị nước rò rỉ vào gây nên hiện tượng ẩm kéo dài. Chiếu trúc giặt xong không được phơi nắng đầy đủ cũng là một trong những nguyên nhân khiến chiếu mốc.

Làm từ tre tự nhiên, chiếu trúc từ lâu được dùng trong đời sống hàng ngày bởi nằm mát, dễ vệ sinh.

Khi chiếu trúc bị mốc bạn có thể dễ dàng nhận ra qua các vệt, đốm màu trắng ở một phần hay toàn bộ chiếu. Chiếu bị mốc có mùi ẩm rất khóc chịu, không chỉ gây mất thẩm mĩ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách làm sạch chiếu trúc không cần nước

Bước đầu tiên và cơ bản nhất trong quá trình làm sạch chiếu trúc là hút bụi. Bạn có thể sử dụng máy hút bụi loại có đầu hút nhỏ để hút sạch bụi bẩn và các mảnh vụn trên bề mặt chiếu. Việc này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn làm giảm các tác nhân gây dị ứng.

Theo VTC News, nếu không có máy hút bụi, bạn có thể dùng bàn chải mềm để quét sạch bụi bẩn, giúp các hạt bụi không bị đẩy sâu vào trong các khe của chiếu trúc khi bạn tiến hành các bước làm sạch tiếp theo.

Sau khi đã loại bỏ bụi bẩn, bạn dùng khăn ẩm để lau nhẹ bề mặt chiếu trúc. Lưu ý, bạn nên vắt khăn kỹ để khăn đủ ẩm nhưng không quá ướt, tránh làm ướt chiếu.

Việc lau bằng khăn ẩm giúp loại bỏ những vết bẩn bám trên bề mặt mà không làm hỏng chất liệu của chiếu. Trường hợp chiếu bị dính các vết bẩn cứng đầu, bạn có thể sử dụng chút giấm trắng pha loãng với nước để vệ sinh, sau đó lau lại bằng khăn ẩm sạch là được.

Một bước quan trọng của quy trình làm sạch chiếu trúc không cần nước là dùng dung dịch vệ sinh khô, sản phẩm bạn dễ dàng mua được tại các cửa hàng, siêu thị.

Xịt một lượng nhỏ dung dịch lên bề mặt chiếu trúc, sau đó dùng khăn sạch lau đều để dung dịch thấm vào và làm sạch các vết bẩn. Dung dịch vệ sinh khô chứa các thành phần làm sạch và khử mùi, giúp chiếu luôn thơm tho và sạch sẽ sau khi vệ sinh.

Một bước quan trọng của quy trình làm sạch chiếu trúc không cần nước là dùng dung dịch vệ sinh khô, sản phẩm bạn dễ dàng mua được tại các cửa hàng, siêu thị.

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, với những chiếc chiếu bạn cất đi một khoảng thời gian dài không ngó ngàng tới chắc chắn sẽ xuất hiện mảng mốc cực lớn. Chúng không chỉ có trên bề mặt chiếu mà còn có ở sâu bên trong chiếu, lúc này nếu chỉ dùng chanh hay nước thông thường thì rất khó làm sạch được.

Vì thế, cách tốt nhất là bạn nên mang chiếc chiếu ấy ngâm vào nước muối loãng khoảng 20 phút. Muối có tác dụng kháng khuẩn cực kì tốt, chúng sẽ làm sạch từ sâu bên trong mảng mốc ngăn chặn sự quay trở lại của nấm mốc.

Khi mang chiếu ra rồi bạn rải một lớp vôi bột mỏng lên trên. Cách làm này sẽ giúp lượng nước trên chiếu bị hút bớt đi, chiếu nhanh khô hơn. Đồng thời, những vết bẩn có trên chiếu cũng nhanh chóng bị loại trừ. Bước cuối cùng là bạn giặt lại chiếu bằng nước sạch và phơi dưới trời nắng.

Hướng dẫn bảo quản chiếu trúc đúng cách

Để chiếu trúc luôn bền đẹp, bạn nên lưu ý nên tuân theo các nguyên tắc sau: Cần vệ sinh và phơi khô chiếu hoàn toàn trước khi bảo quản. Khi không dùng, hãy gấp gọn chiếu và cất trong túi vải thoáng khí, tránh bọc kín nilon.

Đặt chiếu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để cạnh tường ẩm hoặc góc khuất. Kiểm tra chiếu định kỳ mỗi 1–2 tháng, nếu phát hiện có mùi hôi, ẩm hoặc dấu hiệu mốc, nên vệ sinh và phơi lại chiếu.