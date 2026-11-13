Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP

Trước yêu cầu ngày càng đa dạng của công tác bảo vệ trẻ em, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục củng cố mạng lưới trợ giúp, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp và phát huy nguồn lực xã hội, bảo đảm mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ kịp thời, phù hợp.