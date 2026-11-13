Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP
Tối 12/11, xã Phúc Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hoa và nông sản thực phẩm an toàn năm 2026, gắn với Hội thi đánh cá dập sào truyền thống. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác tiềm năng kinh tế địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng theo hướng bền vững.
Dự sự kiện có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-manh-xuc-tien-thuong-mai-quang-ba-san-pham-ocop-24626111312524377.htm