Đẩy mạnh xúc tiến du lịch theo chiều sâu

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Để tạo đột phá cho du lịch Việt Nam, công tác xúc tiến, quảng bá cần được xác định là mũi nhọn tiên phong, giúp phát triển thị trường và nâng tầm thương hiệu. Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, hoạt động này cần đổi mới theo hướng có trọng tâm và chiều sâu, phát huy sức mạnh liên kết để đưa thương hiệu du lịch Việt Nam vươn xa.

Nhiều mô hình, giải pháp mới

Thời gian gần đây, du lịch Việt Nam liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 9 tháng năm 2026, nước ta đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 70,7% kế hoạch năm. Lượng khách du lịch nội địa ước khoảng 126 triệu lượt, tăng 5,8%, đạt 84% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, theo Báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch (TTDI) 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố cuối tháng 9, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về mức cải thiện TTDI. Mới đây, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2026, Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh là “Điểm đến hàng đầu châu Á” và lần thứ 4 là “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á”… Những kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam, khẳng định mức độ nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia ngày càng rõ rệt. Góp phần làm nên điều đó, bên cạnh nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện chính sách thị thực và nâng cao năng lực cung ứng, không thể không đề cập vai trò quan trọng của công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Thời gian qua, ngành du lịch không ngừng đẩy mạnh thu hút, thúc đẩy luồng khách thông qua các mô hình, giải pháp xúc tiến mới như: Bổ nhiệm đại sứ, quảng bá du lịch qua điện ảnh; xây dựng hệ sinh thái quảng bá số… Hàng loạt chiến dịch xúc tiến được triển khai ở các thị trường giàu tiềm năng như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Australia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)… với các hội chợ du lịch, liên hoan, lễ hội văn hóa, ẩm thực quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi cạnh tranh điểm đến toàn cầu ngày càng khốc liệt và nhu cầu du khách liên tục thay đổi, xúc tiến không nên chỉ dừng ở gia tăng mức độ nhận diện theo chiều rộng, mà cần chuyển sang tiếp cận theo chiều sâu, gắn với thị trường mục tiêu, sản phẩm cụ thể, đối tác phân phối rõ ràng để chuyển hóa thành lượt booking dịch vụ, doanh thu thực tế.

Hợp lực xúc tiến du lịch

Dù công tác quảng bá, xúc tiến của du lịch Việt Nam đã khởi sắc, nhưng sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đôi khi còn chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cấp cho hoạt động này còn hạn chế, thiếu tính ổn định và dài hạn dẫn đến quy mô, độ bao phủ, tính chuyên nghiệp của các chiến dịch xúc tiến chưa đạt như kỳ vọng, nhận diện hình ảnh du lịch Việt Nam còn thiếu đồng nhất. Bởi vậy, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã nhấn mạnh giải pháp: Xây dựng chương trình xúc tiến du lịch quốc gia bảo đảm thông điệp thống nhất, chuyên nghiệp, gắn quảng bá du lịch với quảng bá hình ảnh quốc gia, môi trường đầu tư, thương mại, bản sắc văn hóa, di sản, con người... Nhà nước điều phối thống nhất chiến dịch quảng bá xúc tiến điểm đến quốc gia và đồng hành với doanh nghiệp lớn trong các chiến dịch quảng bá xúc tiến du lịch quốc tế.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ, Việt Nam sở hữu rất nhiều điểm đến đẹp, nhưng trong cạnh tranh quốc tế chưa xây dựng được một thương hiệu du lịch quốc gia có khả năng nhận diện mạnh mẽ. Vì thế, cần tiến thêm một bước, từ quảng bá từng điểm đến sang xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam nhất quán, hiện đại và có khả năng tạo cảm xúc trên thị trường. Muốn thế, xúc tiến du lịch quốc gia cần được triển khai dài hạn, liên tục, có trọng điểm; Nhà nước, địa phương và các doanh nghiệp lớn cần cùng tham gia trong một chiến lược chung.

Trong thời đại số, du lịch Việt Nam phải thay đổi cách quảng bá, không chỉ theo cách truyền thống mà còn cần khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nền tảng số, nhà sáng tạo nội dung và mạng lưới đối tác quốc tế để đưa hình ảnh Việt Nam đến đúng thị trường, phân khúc khách hàng.

Để công tác xúc tiến đi vào thực chất, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Kinh tế Du lịch chia sẻ: Việt Nam cần xây dựng thị trường ưu tiên cho giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định thị trường trọng điểm ngắn hạn, thị trường mở rộng và thị trường chuẩn bị dài hạn. Với mỗi thị trường, cần có thông điệp riêng, sản phẩm chủ lực, đối tác phân phối, kế hoạch xúc tiến và chỉ số đánh giá. Xúc tiến du lịch cần chuyển từ quảng bá đơn thuần sang mô hình có mục tiêu chuyển đổi, gắn với danh sách đối tác mục tiêu, lịch kết nối doanh nghiệp, sản phẩm có giá tham khảo, tài liệu giới thiệu đa ngôn ngữ, phương án khai thác đường bay, đo lường hiệu quả…

Đặc biệt, cần chú trọng khâu hậu xúc tiến. Sau mỗi hội chợ, roadshow, famtrip hay diễn đàn cần có danh sách đầu mối, nhóm sản phẩm, lịch làm việc tiếp theo và người chịu trách nhiệm; tránh tình trạng quảng bá xong nhưng khách không tìm thấy sản phẩm để đặt hoặc doanh nghiệp không đủ năng lực tiếp nhận thị trường đã được xúc tiến.

Ở góc độ kết nối hàng không với phát triển thị trường, ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Quy Nhơn cho rằng, cần xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và địa phương trong lựa chọn thị trường xúc tiến và đánh giá hiệu quả; ưu tiên nguồn lực xúc tiến đối với thị trường có khả năng mở đường bay trực tiếp và thị trường mới giàu tiềm năng, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển du lịch. Khuyến khích các mô hình hợp tác công-tư trong xúc tiến du lịch quốc tế. Khi xúc tiến, quảng bá được đặt trong chiến lược phát triển điểm đến bài bản, hiệu quả sẽ không dừng ở mức độ nhận diện mà còn là khả năng mở rộng, kết nối thị trường, mang lại giá trị tăng trưởng bền vững và thực chất cho du lịch Việt.