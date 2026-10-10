Đẩy mạnh xuất khẩu những tháng cuối năm

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Tích cực mở rộng thị trường

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, những tháng cuối năm là thời điểm nước rút để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cũng như tạo bước chuyển để sang năm mới 2027 với kỳ vọng cao hơn trong hoạt động xuất khẩu.

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) tập trung mở rộng sản xuất các dòng lốp PCR/LTR, lốp toàn thép radial; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới phục vụ các lĩnh vực cảng nước sâu, đường sắt và xây dựng hạ tầng. Hiện sản phẩm của DRC đã xuất khẩu sang 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bên cạnh việc mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, công ty cũng xác định phát triển sản xuất xanh, nghiên cứu dự án nhà máy mới và tăng cường tham gia các chuỗi cung ứng công nghiệp.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng cho biết, mục tiêu năm 2026, hoạt động xuất khẩu của đơn vị ước đạt 129 triệu USD là khả thi.

Từ nay tới cuối năm, DRC tiếp tục tăng cường kết nối, tạo điều kiện để các sản phẩm cao su kỹ thuật có thêm cơ hội tham gia các dự án xây dựng, giao thông, cảng biển; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối thị trường. Đơn vị cũng tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, xem đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và mở thêm dư địa tăng trưởng...

Trong khi đó, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI) đang tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng 15 - 20% tỷ trọng xuất khẩu so với năm 2025. Theo ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, việc hoàn thành mục tiêu là hoàn toàn khả thi khi kết quả kinh doanh của đơn vị những tháng qua khả quan, đơn hàng duy trì ổn định cũng như đời sống và thu nhập của hơn 3.600 lao động được giữ vững.

Đánh giá từ Sở Công Thương cho thấy, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 11 - 12% khi chỉ còn 3 tháng nữa kết thúc năm 2026 là thách thức không nhỏ.

Hiện nay, các rào cản kỹ thuật thế hệ mới ngày càng gia tăng, việc đáp ứng yêu cầu là bắt buộc nên cơ cấu thị trường xuất khẩu cần được đa dạng hóa mạnh mẽ hơn. Một khó khăn khác, đó là năng lực nội tại của doanh nghiệp xuất khẩu còn hạn chế, đặc biệt trong xây dựng thương hiệu, marketing quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới và năng lực đàm phán với các nhà nhập khẩu...

Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc nhằm cán đích mục tiêu tăng trưởng. TRONG ẢNH: Hoạt động may mặc tại một doanh nghiệp trên địa bàn Nông Sơn. Ảnh: V.ANH

Hỗ trợ ngành hàng và thị trường trọng điểm

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong những tháng cuối năm, sở tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước thuộc khối EU, thị trường các nước Hồi giáo; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để thâm nhập sâu hơn vào các thị trường lớn.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng, truy xuất nguồn gốc xuất xứ; hỗ trợ giải quyết lượng hàng tồn kho trong ngành chế biến, chế tạo, giảm áp lực chi phí sản xuất do biến động giá cả.

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, bên cạnh các giải pháp mang tính chiến lược chung và dài hạn, ngành công thương còn tập trung các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thời điểm cuối năm, như tập trung hỗ trợ từng nhóm ngành hàng cụ thể, các thị trường trọng điểm của hoạt động xuất khẩu của thành phố.

Trong đó, đối với các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, sở tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, quy trình kiểm soát xuất xứ và phòng vệ thương mại. Đây là những yếu tố, điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do.

Đối với các nhóm ngành hàng là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thành phố như gỗ và sản phẩm gỗ; dệt may và da giày; các cấp ngành liên quan hướng tới việc cập nhật xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn sinh thái, tiêu chuẩn lao động, chuỗi cung ứng bền vững và kết nối với các hệ thống phân phối lớn cùng các nhà nhập khẩu chuyên ngành nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kết nối cho doanh nghiệp.

Đối với nhóm máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, giải pháp đưa ra là tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghiệp, doanh nghiệp FDI và nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với các sản phẩm xuất khẩu là hàng nông sản chế biến, thực phẩm, sản phẩm OCOP và hàng hóa từ các làng nghề được xác định là nhóm hàng có tiềm năng lớn tại các thị trường ASEAN, EU, Trung Quốc và Trung Đông. Đối với nhóm hàng hóa xuất khẩu này, Sở Công Thương tăng cường phối hợp với các thương vụ, tham tán thương mại, đồng thời đẩy mạnh kết nối với hệ thống siêu thị, nhà nhập khẩu và các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo ông Nguyễn Công Tiến, Phó trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quản trị và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đồng thời, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý tích cực thực hiện chỉ đạo của thành phố đối với việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, nông sản chế biến sâu, bảo đảm chuẩn về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Song song đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng logistics, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng nhằm giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp.