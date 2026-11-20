Chăm sóc cây rau màu vụ đông. Ảnh: Nam Anh

Những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn thị trường cần lượng lớn rau xanh, củ, quả cùng các sản phẩm nông nghiệp thiết yếu. Vì vậy, các địa phương trên cả nước đang tập trung chăm sóc diện tích đã gieo trồng, đồng thời chủ động bố trí sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, vụ đông năm 2026, các tỉnh phía Bắc đặt mục tiêu gieo trồng khoảng 400.000ha, sản lượng ước đạt 4,8-5 triệu tấn. Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt khoảng 39.000 - 41.000 tỷ đồng, bình quân đạt 95-110 triệu đồng/ha.

Ông Mạnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu, ngành nông nghiệp định hướng tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân. Trong cơ cấu mùa vụ, nhóm cây ưa ấm và trung tính như ngô, khoai lang, đậu tương... chiếm khoảng 50-55% tổng diện tích; diện tích còn lại dành cho nhóm cây ưa lạnh như khoai tây, rau, đậu... Còn đối với Hà Nội, địa phương có nhu cầu tiêu thụ nông sản lớn của cả nước, sản xuất vụ đông đang được đẩy mạnh nhằm tăng nguồn cung tại chỗ, giảm áp lực cho thị trường trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Mạnh Phương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, vụ đông năm 2026, thành phố phấn đấu gieo trồng 28.426,9ha, tăng hơn 2.180ha so với vụ đông năm 2025. Hà Nội ưu tiên phát triển rau, đậu tương, ngô ngắn ngày; đồng thời mở rộng diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao.

Là một trong những vùng sản xuất rau an toàn tập trung quy mô lớn của Thủ đô, với hơn 1.200 hộ tham gia, trên diện tích hơn 200ha, năm nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng, Hà Nội) đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất từ sớm, hướng dẫn xã viên gieo trồng đúng lịch thời vụ, lựa chọn chủng loại rau phù hợp. Hiện mỗi ngày hợp tác xã cung cấp khoảng 70-75 tấn rau các loại cho hệ thống siêu thị và chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương không chạy theo diện tích mà cần căn cứ điều kiện đất đai, nguồn nước, diễn biến thời tiết và nhu cầu tiêu thụ để bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp. Đối với diện tích đã gieo trồng, cần tập trung chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại; diện tích mới giải phóng đất sau thu hoạch lúa cần lựa chọn cây trồng có thời gian sinh trưởng phù hợp, bảo đảm an toàn thời vụ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, để bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2026-2027. Bên cạnh đó, Sở sẽ tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vụ đông; đẩy mạnh công tác dự tính, dự báo tình hình sinh vật gây hại để hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Ở một hướng thông tin khác, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm cũng tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Vì vậy, lực lượng chức năng tập trung giám sát các địa bàn, khu vực kinh doanh trọng điểm như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, chợ Đồng Xuân...

Trong khi đó, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp (DN) theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều tiết hàng hóa khi cần thiết.