Đẩy mạnh việc triển khai dự án hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất đấu giá Khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường, các sở, ngành liên quan, tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các sở ngành thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, đôn đốc các địa phương; đặc biệt là, ngay sau khi nhận được báo cáo, đề xuất của Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chủ động xem xét, nghiên cứu, đánh giá và tham gia ý kiến, trả lời các địa phương hoặc tham mưu, báo cáo, không được chờ chỉ đạo, giao việc của UBND tỉnh.

Đối với UBND các xã, phường phải rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và lập báo cáo đề xuất phải đảm bảo các yêu cầu tại Công văn số 4460/UBND-VP4 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tuân thủ các quy định của pháp luật, gửi đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan về Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia của các sở, ngành (nếu có).

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo đề xuất (hoặc hồ sơ, báo cáo hoàn thiện đối với trường hợp chỉnh sửa, bổ sung theo hướng dẫn, yêu cầu của sở, ngành liên quan) của Ủy ban nhân dân các xã, phường, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường phải có văn bản gửi Sở Xây dựng tham gia ý kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4460/UBND-VP4 và Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Riêng đối với Sở Xây dựng: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo đề xuất (hoặc hồ sơ, báo cáo hoàn thiện đối với trường hợp chỉnh sửa, bổ sung theo hướng dẫn, yêu cầu của sở, ngành liên quan) của UBND các xã, phường hoặc trong 02 ngày làm việc kể từ khi có văn bản ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, phải có văn bản trả lời địa phương (trường hợp đề xuất không phù hợp hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung) hoặc tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh; Chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đảm bảo đầy đủ các nội dung, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và rõ thời hạn hoàn thành; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo thẩm quyền và báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.