Đẩy mạnh việc thu gom, xử lý rác thải khu vực ven biển Lâm Đồng

Đội thu gom rác thải trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết (Lâm Đồng).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, tình trạng rác thải đại dương trôi dạt vào bờ biển của tỉnh năm 2026 có xu hướng tăng so với các năm trước; tập trung nhiều nhất là khu vực biển thuộc phường Mũi Né. Ngoài nguồn rác từ biển trôi dạt, khu vực ven biển còn phát sinh rác từ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt hải sản gần bờ; chợ tự phát, hoạt động buôn bán nhỏ lẻ trên bãi biển và việc xả rác không đúng nơi quy định của một bộ phận người dân. Các nguồn này làm gia tăng lượng rác tồn đọng tại khu vực ven biển.

Tại khu vực hạ lưu sông Cà Ty, nhất là đoạn bờ kè đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Phan Thiết) và hạ lưu sông Dinh (thuộc phường Phước Hội) thường tiếp nhận rác từ thượng nguồn, hoạt động dân sinh, kinh doanh, tàu thuyền, cảng cá, khu neo đậu và rác trôi dạt từ biển. Lượng rác tại hạ nguồn các dòng sông có thời điểm tập trung với khối lượng lớn, gây khó khăn cho công tác thu gom do phạm vi bờ sông rộng, nguồn rác phân tán và phụ thuộc vào thời tiết, thủy triều.

Đội thu gom rác thải trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết (Lâm Đồng).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, việc thu gom tại các khu vực ven biển có lượng rác trôi dạt lớn nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu thường xuyên, kịp thời. Riêng tại phường Mũi Né có tuyến bờ biển dài khoảng 32 km, địa hình gồm bãi cát, bãi đá và bờ kè, trong đó có nhiều vị trí khó tiếp cận bằng phương tiện cơ giới; có thời điểm phải huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và cộng đồng dân cư tham gia.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các địa phương trong kiểm soát, thu gom, xử lý rác có tính chất liên vùng, liên nguồn chưa đồng bộ. Công tác thu gom rác biển tại các địa bàn có lượng rác trôi dạt lớn còn bị động, chưa thường xuyên, liên tục; rác có thể tiếp tục trôi dạt vào bờ sau khi thu gom, dẫn đến tồn đọng trở lại…

Đội thu gom rác thải trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết (Lâm Đồng).

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, phường Mũi Né đã xây dựng phương án thu gom, xử lý rác biển thường xuyên với tần suất 1 tuần/lần, dự kiến kinh phí ban đầu khoảng 21 tỷ đồng và đang báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện. Bên cạnh đó, dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải khu vực ven biển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp, tính toán cụ thể từ việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Trường hợp khối lượng rác phát sinh tăng cao, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. Đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm xử lý kịp thời, không để rác tồn đọng kéo dài.

Người dân và du khách dọn rác thải đại dương trôi dạt vào biển Mũi Né (Lâm Đồng) tháng 10/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát các khu vực ven biển, cửa sông và các khu vực có nguy cơ tập trung rác; chủ động tổ chức thu gom, xử lý kịp thời, nhất là sau các đợt mưa lớn, triều cường, gió mạnh; phối hợp với các địa phương liên quan đối với lượng rác có tính chất liên vùng, liên nguồn. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, ngư dân, chủ tàu thuyền, hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ và cộng đồng dân cư ven biển thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi xả, đổ, bỏ rác và xả nước thải không đúng quy định.