Đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026

Ban Vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa năm 2026, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tạo sự lan tỏa sâu rộng của phong trào “Cả nước vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Hải đoàn Cảnh sát biển 32 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân xã Cà Ná (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, việc vận động được triển khai trong toàn tỉnh, đối tượng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, xã, phường, đặc khu cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được khuyến khích tham gia ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và hướng về biển, đảo quê hương. Nội dung tuyên truyền, vận động tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; mục đích, ý nghĩa của Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và những kết quả vận động, hỗ trợ trong thời gian qua.

Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, trang thông tin của các cơ quan, đơn vị; lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, đoàn thể...

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật để góp phần chăm lo đời sống quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đối với tiền ủng hộ, thực hiện chuyển vào tài khoản của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Vận động mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIV theo quy định (tên tài khoản: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Quỹ vì biển, đảo Việt Nam). Số tài khoản: 3761.0.9072941.91059. Nội dung: Ủng hộ quỹ). Đối với hiện vật, các tổ chức, cá nhân ủng hộ chuyển về Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (địa chỉ tiếp nhận: Số 01 Ngô Quyền, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để thống kê, quản lý và phối hợp tổ chức trao tặng theo quy định.

Kế hoạch được triển khai từ tháng 8-2026; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tổ chức vận động từ tháng 8 đến hết ngày 31-10-2026. Trước ngày 15-11-2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc chuyển tiền, hiện vật và báo cáo kết quả về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ban Vận động quỹ yêu cầu việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng mục đích; đồng thời tăng cường phối hợp, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực.