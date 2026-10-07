Đẩy mạnh vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

Theo trình bày của anh Khương, khoảng 22h10 ngày 3/10/2026, khi di chuyển từ thôn Nhân Hiền về khu vực Đội 6, thôn Trát Cầu, anh phát hiện một bao tải màu vàng nằm ven đường tại khu vực cánh đồng Bãi Cả. Qua kiểm tra, bên trong bao tải có 1 khẩu súng hơi dài khoảng 1 mét và 5 chiếc dùi cui cao su.

Anh Hồ Văn Khương, trú tại thôn Trát Cầu, xã Thường Tín, chủ động mang đến giao nộp sau khi nhặt được trên đường.

Nhận thức đây là những vật dụng có thể gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ bị sử dụng vào mục đích trái pháp luật nếu không được quản lý đúng quy định, anh Khương đã giữ nguyên hiện trạng và sáng hôm sau mang toàn bộ số đồ vật đến trụ sở Công an xã Thường Tín để giao nộp.

Anh Khương cho biết: Thời gian gần đây, thông qua hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích và các hoạt động tuyên truyền tại địa phương, Công an xã Thường Tín thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Vì vậy khi phát hiện, nhặt được các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, tôi chủ động giao nộp cho cơ quan Công an ngay.

Qua kiểm tra, số đồ vật tiếp nhận gồm 1 khẩu súng hơi, ký hiệu CAL4,5 - V055396 và 05 chiếc dùi cui cao su đã qua sử dụng. Công an xã Thường Tín đã lập biên bản tiếp nhận, quản lý và xử lý theo quy định.

Công an xã Thường Tín khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, trao đổi, mua bán các loại vũ khí tự chế dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm liên quan đến vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, kịp thời thông tin cho lực lượng Công an; chủ động giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đang cất giữ tại gia đình để được hướng dẫn xử lý theo quy định. Sự tự giác của mỗi người dân cùng sự phối hợp của các lực lượng sẽ góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn Thường Tín an toàn, bình yên.

Thời gian tới, Công an xã Thường Tín tiếp tục phối hợp các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết hợp tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tàng trữ, chế tạo, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.