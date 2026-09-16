Đẩy mạnh vận động 'đúng người, đúng địa bàn' tham gia BHXH, BHYT

Tính đến ngày 31-8-2026, mạng lưới thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được củng cố với 269 điểm thu, 1.655 nhân viên thu và 231 cộng tác viên. Trong đó, Bưu điện tỉnh duy trì 212 điểm thu (1.461 nhân viên thu, 222 cộng tác viên); Viettelpost có 33 điểm thu (110 nhân viên thu) và PVI Đồng Tháp có 24 điểm thu (84 nhân viên thu, 9 cộng tác viên).

Lãnh đạo các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 8 tháng đầu năm 2026.

Trong 8 tháng qua, kết quả vận động người dân tham gia giữa các đơn vị ghi nhận sự cố gắng lớn nhưng cũng có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, Bưu điện tỉnh đạt 120,3% kế hoạch lượt người tham gia BHXH tự nguyện theo tiến độ hợp đồng năm và 93,68% đối với BHYT hộ gia đình. Viettelpost đạt 88,6% chỉ tiêu BHXH tự nguyện và 90,57% BHYT hộ gia đình. PVI Đồng Tháp đạt 49,25% về BHXH tự nguyện và 70,54% đối với BHYT hộ gia đình.

Mới đây, tại Hội nghị đánh giá kết quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 8 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, các đại biểu cho rằng, mặc dù mạng lưới thu từng bước phủ rộng, song, dư địa để phát triển người tham gia vẫn còn rất lớn, nhất là ở khu vực nông thôn và nhóm người đã tham gia nhưng đến kỳ đóng tiếp theo.

Thực tế thời gian qua, một số điểm thu vẫn chưa thật sự chủ động trong việc rà soát nguồn tiềm năng cũng như duy trì người đang tham gia. Việc bố trí nhân viên thu ở vài nơi chưa thật sự phù hợp; sự phối hợp giữa các tổ chức hỗ trợ với cơ quan BHXH và chính quyền địa phương có lúc thiếu thường xuyên. Bên cạnh đó, việc cập nhật thông tin, biên lai thu đôi lúc còn chậm; dữ liệu người tham gia chưa được phân tách đầy đủ theo từng địa bàn xã, phường, gây khó khăn cho công tác quản lý và theo dõi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Huỳnh Hữu Phúc ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, đồng thời đề nghị các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng cần tập trung cao độ cho nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026. Từng đơn vị cần giao chỉ tiêu cụ thể đến từng nhân viên thu, thường xuyên theo dõi kết quả hằng tháng để kịp thời đồng hành, hỗ trợ những khu vực còn đạt thấp. Cùng với việc vận động người mới, cần đặc biệt quan tâm nhóm người đến kỳ đóng tiếp theo, tránh để xảy ra tình trạng gián đoạn quyền lợi của người dân.

BHXH cơ sở và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng cần tăng cường phối hợp với UBND xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng ở khu dân cư để rà soát, xác định nguồn tiềm năng và tổ chức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn.

Lãnh đạo BHXH tỉnh cũng lưu ý công tác quản lý thu phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các tổ chức cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhân viên, cộng tác viên; cập nhật kịp thời biên lai, bảo đảm tiền đóng của người dân được chuyển nộp đúng hạn về cơ quan BHXH, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu theo từng mã đơn vị, địa bàn để thuận tiện trong quản lý.

Một trong những định hướng quan trọng được BHXH tỉnh nhấn mạnh là tiếp tục mở rộng mạng lưới thu ngay tại cộng đồng. Các đơn vị được khuyến khích phát triển thêm điểm thu, ưu tiên tuyển chọn những người am hiểu địa bàn, có uy tín và gần gũi với người dân như: Trưởng ấp, Trưởng khóm, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Chi hội trưởng các đoàn thể... Đây chính là lực lượng có điều kiện tiếp cận trực tiếp, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh từng hộ dân để tuyên truyền, vận động một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Với sự phối hợp giữa cơ quan BHXH, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và mạng lưới nhân viên, cộng tác viên thu, BHXH tỉnh Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2026, góp phần mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.